Comment distinguer l'ail des ours des plantes toxiques?

L'ail des ours peut être distingué des autres plantes hautement toxiques uniquement par une observation minutieuse. blue News détaille ces différences cruciales.

Les feuilles du colchique d'automne ressemblent à s'y méprendre à l'ail des ours, mais elles sont hautement toxiques. Lukas Barth/dpa/dpa-tmn

Sven Ziegler/trad Marc Schaller

En Autriche, un couple a tragiquement perdu la vie après une cueillette dans la forêt. Au lieu de l'ail des ours, c'est une plante hautement toxique qui s'est retrouvée dans leur soupe. Malgré leur admission à l'hôpital dans un état stable, le couple a succombé à l'intoxication quelques jours plus tard. Cet incident met en lumière l'importance cruciale de pouvoir distinguer les plantes comestibles des plantes vénéneuses.

Différences dans la forme et l'odeur

Les feuilles se distinguent par différentes petites caractéristiques. Les feuilles de l'ail des ours sortent individuellement du sol, il y a une tige fine clairement reconnaissable et la forme des feuilles est elliptique.

Où trouve l'ail des ours ? En y regardant de plus près, les différences sont clairement visibles. Toxinfo.ch

Les feuilles de colchique, en revanche, sont directement attachées à la tige et ont une forme de lance. De plus, elles n'ont pas d'odeur d'ail caractéristique immédiatement après la cueillette.

Les feuilles de muguet entourent la tige. Les feuilles ont une face inférieure brillante et n'ont pas non plus d'odeur d'ail après la cueillette.

Un contrôle précis pour éviter tout risque

Les deux plantes ressemblent à s'y méprendre à l'ail des ours, mais elles sont hautement toxiques. Les feuilles de muguet contiennent de nombreuses substances toxiques. Celles-ci provoquent des vertiges, des diarrhées, une sensation d'oppression dans la poitrine ou même des troubles du rythme cardiaque. Les cas graves sont toutefois rares.

Il en va autrement en cas d'intoxication par les colchiques. Même en petites quantités, le poison contenu dans les feuilles peut entraîner des troubles respiratoires. En cas d'ingestion, il y a risque de nausées, d'étourdissements, de diarrhées, d'accélération du pouls, de crampes et de sueurs: l'intoxication est souvent mortelle.

Tox Info Suisse recommande d'inspecter chaque feuille individuellement et d'éviter les bords de la forêt lors de la cueillette, car c'est là que l'on trouve souvent des colchiques. De plus, les feuilles doivent être identifiées immédiatement après la cueillette. Une fois cueillies, elles se ressemblent encore plus.