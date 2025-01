«Un système mafieux»: la maire écologiste de Besançon, Anne Vignot, a condamné samedi les «tirs d'intimidations» subis par trois commerces dans l'aggloméraion en une semaine, appelant à des «moyens supplémentaires».

La préfecture du Doubs a annoncé le déploiement de la CRS 83 à Besançon dès samedi soir. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Aujourd'hui, on a un gang qui lance une forme d'intimidation sur des commerces. Ca ressemble à un système mafieux», a déploré l'élue dans une déclaration à la presse.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un restaurant de grillades a, selon elle, été la cible de tirs qui ont laissé plusieurs impacts de balles sur la façade et les vitrines.

Il s'agit du troisième établissement mitraillé en sept jours dans l'agglomération. Le week-end précédent, un bar à chicha avait été visé de nuit à Avanne-Avenay (Doubs), à une dizaine de kilomètres de Besançon. Et dans la nuit de mardi à mercredi, un barbier a essuyé des tirs, a-t-elle répertorié.

«Population prise en otage»

A chaque fois, les lieux étaient déserts et il n'y a eu aucun blessé. Mais la maire de Besançon s'inquiète de ces épisodes répétés.

«Ces mafieux sont en train de prendre en otage la population» et «quand on est face à un système mafieux, c'est une obligation régalienne de venir le démanteler», réclame la maire.

Sollicité, le parquet de Besançon a indiqué qu'une enquête judiciaire était est en cours. Les investigations ont été confiées au commissariat de Besançon et à la section de recherche de la gendarmerie du Doubs pour la première fusillade, la commune d'Avanne-Avenay étant en zone gendarmerie.

«Moyens supplémentaires» réclamés

Anne Vignot réclame également «une politique nationale forte et engagée, avec des moyens supplémentaires», notamment des «renforts de la police nationale, des enquêteurs, et une police scientifique renforcée».

La préfecture du Doubs a annoncé le déploiement de la CRS 83 à Besançon dès samedi soir. Elle aura pour mission «d'appuyer» la police nationale afin de «multiplier les opérations de contrôle et de sécurisation» dans différents quartiers.

La maire remet également en cause la politique française en matière de lutte contre la drogue. «Bien sûr, il faut être très ferme avec la criminalité, il y a des tueurs et dans ce cas nous sommes sur du répressif». Mais on a aussi «besoin de travailler avec les consommateurs, et pour certains produits d'avoir une capacité de régulation», estime-t-elle.