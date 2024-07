Les feux d'artifice de la fête nationale stressent de nombreux animaux domestiques, mais aussi sauvages. De plus, chaque année, des dizaines de milliers de petits êtres vivants comme les hérissons, les souris ou les insectes sont brûlés dans les tas de bois empilés pour les feux du 1er août. Voici quelques conseils pour protéger les animaux:

Quiconque a déjà observé cette «névrose des feux d'artifice» chez son chien devrait se rendre chez un vétérinaire quelques jours avant le 1er août afin qu'il lui prescrive des comprimés ou des gouttes calmantes pour atténuer l'anxiété. IMAGO/Dreamstime

ATS

CRÉER DES POSSIBILITÉS DE RETRAIT

La Protection suisse des animaux conseille aux maîtres d'aménager des zones sans pétards. En effet, les animaux sont particulièrement sensibles aux bruits. L'arrivée soudaine d'un bruit inhabituel – et souvent même plusieurs jours avant – les terrifie. Des lésions auditives peuvent également se produire.

Afin d'atténuer le bruit et les flash émis par les feux d'artifice, l'association conseille de fermer les fenêtres, les portes et, si possible, les stores, même en journée. Laisser la télévision ou la radio en fond sonore peut également aider à couvrir les bruits extérieurs.

Les détenteurs de petits animaux et d'oiseaux doivent placer les enclos et les volières dans une pièce aussi calme que possible, à une certaine distance des fenêtres, et les recouvrir d'un tissu. Il est conseillé d'isoler les enclos extérieurs et de les protéger contre les feux d'artifice.

FAIRE ATTENTION QUELQUES JOURS AVANT

Déjà quelques jours avant le 1er août, les propriétaires de chiens ne devraient les sortir qu'en laisse dans les zones habitées. Des pétards allumés de manière anticipée pourraient en effet faire paniquer les compagnons à quatre pattes qui pourraient s'enfuir en courant. Ils risqueraient alors de provoquer des accidents.

ATTÉNUER L'ANXIÉTÉ LIÉE AU BRUIT

Chez les animaux aussi, la peur peut influer sur le système digestif ou déclencher des réactions excessives. Le refus systématique de s'alimenter, la diarrhée, les tremblements violents ou les jappements incessants en sont les signes typiques.

Quiconque a déjà observé cette «névrose des feux d'artifice» chez son chien devrait se rendre chez un vétérinaire quelques jours avant le 1er août afin qu'il lui prescrive des comprimés ou des gouttes calmantes pour atténuer l'anxiété. Mais souvent, il suffit qu'une personne de confiance reste auprès de l'animal le jour de la fête nationale pour l'aider.

RESPECTER LES ANIMAUX SAUVAGES ET LES ANIMAUX DE FERME

Le bruit n'est pas seulement un facteur de stress pour les animaux domestiques, mais aussi pour les animaux sauvages dans les forêts et les champs ainsi que dans les fermes. Dans les prés, les chevaux, par exemple, risquent de paniquer et de s'échapper. C'est pourquoi les experts conseillent de renoncer également aux feux d'artifice en lisière de forêt, dans les réserves ornithologiques, dans les clairières ou dans les parcs à proximité des fermes.

Des études sur les effets à long terme des feux d'artifice sur les oies sauvages montrent que les oiseaux réagissent avec peur et panique, qu'ils quittent les plans d'eau où ils dorment et se replient vers des zones moins peuplées en effectuant des vols parfois longs de plusieurs centaines de kilomètres. Même plusieurs jours après, les oies ne retrouvent pas leur comportement normal. Selon les chercheurs, cela peut avoir un impact sur leurs chances de survie, du moins lors d'hivers rigoureux.

ÉVITER LE BUCHER

Pour les petits feux du 1er août, la Protection suisse des animaux conseille de n'entasser ou au moins de ne restructurer le tas que le jour où il est brûlé. Dès qu'une nuit s'est écoulée entre l'empilement et l'embrasement, des animaux nocturnes peuvent s'y glisser. Ils ne se laissent ensuite effrayer ni par le bruit ni par des coups de pique dans le tas.

Pour les grands tas de bois, les experts conseillent d'installer une clôture de protection tout autour. Pour les grands feux, les tas de bois sont souvent empilés plusieurs semaines à l'avance et ne sont pas faciles à restructurer. La clôture empêche les animaux de se cacher dans le tas et peut se monter rapidement. Il convient de ne la retirer qu'une à deux heures avant la mise à feu.

ot