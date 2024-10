Ils font croire aux autorités qu'ils n'ont pas un sou: un couple condamné à de la prison

Le couple, accusé d'avoir commis des agissements frauduleux pour un montant de 16 millions de francs, a été condamné jeudi à des peines de prison par le Tribunal économique bernois. L'homme, âgé de 76 ans, a été condamné à quatre ans et neuf mois de prison ainsi qu'à des amendes.

Domicilié en Ville de Berne, ce couple a durant des années trompé les autorités en prétendant vivre avec le minimum vital et ne pas pouvoir payer ses dettes alors qu'il disposait d'une fortune au Liechtenstein. KEYSTONE

ATS

Sa compagne, âgée de 62 ans, a été considérée comme une complice, du moins partiellement. Elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis.

La Cour pénale économique a considéré que l’homme et sa compagne avaient dissimulé des millions de francs aux autorités malgré leurs dettes fiscales. En outre, le couple vivait de manière injustifiée de l’aide sociale et des prestations complémentaires. Les deux ont été reconnus coupables de fraude et de fraude à la saisie entre autres.

Le Ministère public avait requis une peine de quatre ans et huit mois de prison contre le mari et de 32 mois avec sursis partiel contre l'épouse. Domicilié en Ville de Berne, ce couple a durant des années trompé les autorités en prétendant vivre avec le minimum vital et ne pas pouvoir payer ses dettes alors qu'il disposait d'une fortune au Liechtenstein.

Durant le procès, l'avocat du septuagénaire, a demandé que son client soit libéré des principaux chefs d'accusation. Dans sa plaidoirie, il a souligné qu'il s'était, certes, comporté de manière passive, mais sans avoir l'intention de dissimuler quelque chose. Il a aussi estimé que les autorités fiscales bernoises étaient restées inactives.

hn, ats