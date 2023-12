Covid: «Cette vague est un phénomène tout à fait nouveau»

La vague de Covid actuelle a déjà atteint son apogée, estime une experte. Elle présente en outre des caractéristiques qu'aucune autre vague n'a eues jusqu'à présent.

La Suisse est à nouveau en proie à une vague de Covid : ici un test rapide positif. (photo symbolique). Sebastian Gollnow/dpa

La baisse des températures s'accompagne généralement d'une augmentation des infections à coronavirus en Suisse. Il en va de même cette année. Les données des eaux usées montrent actuellement une charge virale élevée, certains hôpitaux ont réintroduit l'obligation du port du masque.

Selon la rédactrice scientifique de la SRF Katrin Zöfel, nous serions au milieu de la vague actuellement. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : «Les toutes dernières données indiquent que cette vague a déjà dépassé son point culminant et que les infections sont pour l'instant de nouveau en baisse».

La vague que nous subissons se distingue considérablement des précédentes: «Cette vague était un phénomène tout à fait nouveau pour le Covid: c'était la première vague importante qui n'a pas été poussée par un nouveau variant, mais qui est venue parce qu'il y a eu très peu de contaminations pendant très longtemps et que, parallèlement, on a très peu vacciné».

L'immunité collective contre les contaminations étaient au plus bas. C'est pourquoi certains experts considèrent même comme positif le fait que les infections à coronavirus soient reparties à la hausse ces derniers temps.

«Le fait que le virus circule a un côté positif du point de vue de l'immunité, abstraction faite des cas de maladie», déclare par exemple Christoph Berger, le président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), à la «NZZ».

Les personnes de plus de 65 ans et les membres des groupes à risque doivent continuer à se faire vacciner, pour tous les autres, la commission mise sur une immunisation par contagion. «Il est positif d'avoir le virus de temps en temps, tant qu'il ne provoque qu'un rhume», explique le président de la CFV Berger. «Cela permet de rafraîchir l'immunité de base, de sorte que les personnes jeunes et en bonne santé ne risquent guère de contracter des infections graves».

Faut-il craindre l'émergence d'un nouveau variant?

La possibilité d'une nouvelle vague importante en Suisse cet hiver dépend surtout de la possibilité qu'un nouveau variant s'impose. Actuellement, ce sont surtout les variants XBB -qui se sont imposés il y a plusieurs mois- qui circulent, explique Katrin Zöfel à SRF.

«Les nouveaux variants devraient être génétiquement nettement différents des XBB. Pirola, par exemple, ou un variant qui vient d'être détecté en Afrique du Sud, sont nettement différents sur le plan génétique. Mais pour les deux, on ne sait pas encore dans quelle mesure ils sont contagieux, donc dans quelle mesure ils peuvent s'imposer».