  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana Le dernier point officiel: 58 blessés, dont 21 encore en Suisse

ATS

24.2.2026 - 13:13

Près de huit semaines après l’incendie de Crans-Montana, 21 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. Neuf se trouvent dans une clinique de réadaptation. Vingt-huit victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 11 ressortissants suisses.

Le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du bar «Le Constellation» du 1er janvier dernier.  (photo d'archives)
Le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du bar «Le Constellation» du 1er janvier dernier.  (photo d'archives)
Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Keystone-SDA

24.02.2026, 13:13

Contactés par Keystone-ATS, mardi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés, en lien avec le drame du bar «Le Constellation» du 1er janvier dernier.

Selon un décompte au 23 février, 21 blessés de l'incendie se trouvent toujours dans un hôpital en Suisse. En Suisse romande, des patients, mineurs ou non, sont toujours pris en charge au CHUV à Lausanne (12) et à l'hôpital de Morges (1).

Il n'y a plus de blessés soignés à l'hôpital du Valais. En Suisse alémanique, huit victimes sont encore prises en charge à Zurich, dont deux toujours aux soins intensifs, à l'hôpital universitaire pour enfants.

Onze Suisses à l'étranger

Neuf personnes victimes de brûlures sont soignées à la Suva. Huit se trouvent à la clinique de réadaptation romande à Sion et une dans la structure argovienne de Bellikon.

Vingt-huit patients sont soignés à l'étranger, c'est 11 de moins qu'il y a 15 jours. Parmi ceux-ci, onze sont suisses et cinq sont des patients étrangers domiciliés en Suisse.

Sur ces 28 blessés, 14 sont toujours soignés en France, quatre en Allemagne, huit en Italie et deux en Belgique, selon les données transmises à l'agence de presse Keystone-ATS par KATAMED.

Les plus lus

Un bébé singe, une peluche et une polémique - Ikea se frotte les mains
Trump pourrait bien pousser l'Islande dans les bras de l'UE
La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
Des images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux
«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
Il «fusille» son adversaire à l’arrivée et se fait disqualifier !