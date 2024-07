Cyril Hanouna a invité dans sa villa de Saint-Tropez… Jordan Bardella!

Le 12 juillet dernier à Saint-Tropez, Cyril Hanouna a organisé un dîner privé dans sa luxueuse villa à 8 millions d'euros. Parmi les convives figurait Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, révèle Mediapart. Une rencontre qui aurait dû rester secrète n'eût été la présence d'un paparazzi, qui a réussi à immortaliser la scène!

Cyril Hanouna est souvent accusé de favoriser l'extrême-droite dans ses émissions. IMAGO/ABACAPRESS

blue News/ATS Marc Schaller

Alors qu'ils festoyaient sur la terrasse de ce domaine de 5'000 m2 dans les hauteurs de Saint-Tropez, les deux hommes auraient été photographiés à leur insu par un paparazzi embusqué derrière les arbres, rapporte le média.

Des clichés compromettants... récupérés aussitôt par «Mimi» Marchand, la magnat des photos people, qui a tenté de bloquer leur publication.

En contrepartie, la «grandie amie de Cyril Hanouna», connue pour ses connections étendues dans la presse people et politique, a négocié une séance photo montrant l'animateur en pleine détente sur son yacht à Saint-Raphaël. Ces images ont été publiées ce lundi dans Nice-Matin, journal qui a récemment racheté Bestimage, l’agence de... Mimi Marchand!

Aperçu à bord de son yacht à Saint-Raphaël, Cyril Hanouna passe du bon temps dans le Var

➡️ https://t.co/jwVUpyEcSm pic.twitter.com/41YlArxhCm — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 15, 2024

Malheureusement, les plans de Mimi Marchand ont été contrecarrés: «un cliché a tout de même circulé de téléphone en téléphone», révèle le média.

La contre-attaque de Cyril Hanouna

En réaction, l'animateur de «Touche pas à mon poste» aurait alors lancé une contre-attaque médiatique.

«L'objectif de cette manoeuvre (...): tenter de faire croire que ce dîner privé était en réalité une réunion de travail destinée à préparer une émission de rentrée».

Une stratégie mise en place dans la foulée à travers une exclusivité publiée sur le blog de Jean-Marc Morandini, allié de Vincent Bolloré, patron de Hanouna.

L'article, intitulé «Cyril Hanouna prépare en secret, pour la rentrée, une nouvelle émission politique en prime sur C8, tentant de convaincre Jordan Bardella d'être le premier invité de la saison» décrit les «vacances studieuses» de la vedette de C8, où sa propriété dans le Var a servi de cadre à des réunions avec de nombreux invités pour peaufiner ce projet ambitieux.

Cette nouvelle affaire éclate alors que Cyril Hanouna est souvent critiqué pour favoriser l'extrême-droite dans ses émissions «Touche pas à mon poste» sur C8 et plus récemment «On marche sur la tête» sur Europe 1. L'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, a notamment mis en demeure la radio du groupe Lagardère, sous la direction de Vincent Bolloré, le 27 juin dernier pour un manque de «mesure» et «d'honnêteté» envers l'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire.