«Une lumière brillante s'est éteinte»: le monde de la danse pleure mardi la danseuse et chorégraphe Sud-Africaine de renommée internationale, Dada Masilo, décédée ce week-end à l'hôpital à l'âge de 39 ans.

Dada Masilo est morte subitement dimanche après une courte maladie, a déclaré un porte-parole de sa famille dans un communiqué. Keystone

Keystone-SDA ATS

Née dans le township à Soweto, décrite comme une danseuse énergique et intrépide qui a bousculé les règles, elle a introduit les rythmes de la danse africaine dans des rôles européens classiques au cours d'une carrière qui a duré deux décennies.

«Profondément respectueuse des traditions musicales européennes et contemporaines, mais n'ayant pas peur de monter sur scène et d'exprimer ses propres opinions, elle a effectivement changé la forme et la vision de la danse contemporaine en Afrique du Sud», a déclaré la porte-parole de la famille, Bridget van Oerle, citée dans le communiqué.

Lauréate de nombreux prix locaux et internationaux, elle a reçu en septembre le prix Positano Leonide Massine pour l'ensemble de sa carrière en danse classique et contemporaine, une récompense qui saluait ses versions revisitées des grands classiques du ballet romantique en s'inspirant de la danse africaine pour parler de la société dans laquelle elle a vécu et de la tolérance au-delà des frontières.

«Une lumière brillante s'est éteinte», a déclaré de son côté la compagnie du Joburg Ballet, saluant «la force créatrice de Masilo en tant que chorégraphe et sa sagesse en tant qu'être humain».

«Son travail révolutionnaire a remodelé le monde de la danse contemporaine et son esprit continuera d'inspirer des générations d'artistes et de publics», écrit le département des arts et de la culture de l'Université de Johannesburg.

Créations époustouflantes

Le Dance Consortium, basé au Royaume-Uni, qui a réalisé deux tournées avec Dada Masilo dans ce pays, a qualifié sa mort de «perte tragique pour le monde de la danse». «Sa perspective nouvelle, sa présence extraordinaire et ses créations époustouflantes ont séduit inspiré le public et les artistes du Royaume-Uni et du monde entier».

Masilo était surtout connue pour sa réinvention emblématique des grands classiques du ballet comme «Le Lac des Cygnes» et «Giselle», a déclaré Lliane Loots, directrice artistique du centre de danse JOMBA! de l'Université au KwaZulu-Natal.

Elle a utilisé son «remarquable talent de danseuse de ballet» pour fusionner cette forme de danse européenne «avec les rythmes et (...) sa propre histoire de la danse africaine», a ajouté M. Loots.