L'assainissement de l'ancienne décharge de Gamsenried (VS), le plus grand et l'un des plus complexes sites pollués de Suisse, franchit une étape importante. Une convention a été signée entre Lonza, le Canton du Valais, la Confédération et la commune de Brigue-Glis. Le groupe pharmaceutique assumera tous les coûts liés à la construction de la paroi étanche devant renforcer la barrière hydraulique existante.

Une vue de l'ancienne décharge de Gamsenried lors d'une conférence de presse sur l'avancement des travaux d'assainissement le lundi 17 juin 2024 à Gamsen entre Brig/Brigue et Visp/Viège. KEYSTONE

Les dépenses liées aux adaptations nécessaires du trafic sur les routes traversant la décharge – autoroute A9 et route cantonale T9 – durant les travaux seront, en revanche, prises en charge par la Confédération et le Canton, indique celui-ci jeudi dans un communiqué. «Un accord, couplé à une réalisation rapide de la paroi, ouvre la voie à un assainissement durable du site», affirme l'Etat du Valais.

La construction de la paroi, son entretien, son exploitation, sa surveillance et son démantèlement ultérieur seront entièrement pris en charge par Lonza, est-il précisé. Pour le groupe pharmaceutique, «les coûts s'élèvent à un montant de l'ordre de 50 millions de francs, selon les estimations actuelles», indique-t-il à Keystone-ATS.

«Pour le Canton du Valais, les coûts pour la gestion du trafic représentent quelque 50'000 francs», a pour sa part indiqué à l'agence de presse Christine Genolet-Leubin, cheffe du Service de l'environnement. La Confédération prend à sa charge ceux liés aux impacts sur l'autoroute. «Cette convention est un pas très important pour que les projets d'assainissement avancent. Elle garantit aussi une sécurité juridique», commente la responsable.

Deux ans de travaux

La construction de la paroi étanche est la première étape de l'assainissement de l'ancienne décharge de Gamsenried, située entre Viège et Brigue-Glis. Cette dernière devrait être entièrement assainie en l'espace d'une à deux générations. Cette vaste paroi doit isoler le secteur de la décharge du reste de l'aquifère de la vallée du Rhône, ce qui réduira encore fortement l'écoulement d'eaux souterraines polluées en dehors de la décharge, explique-t-on.

La construction de la paroi, longue de 1,6 kilomètre, large d'environ 80 centimètres et profonde de 30 à 32 mètres, devrait débuter en 2025. Les travaux devraient durer environ deux ans. La convention signée constitue la base pour le dépôt de la demande d'autorisation de sa construction.

L'entreprise Lonza a déposé des déchets liquides issus de la production chimique dans la décharge de Gamsenried jusqu'en 1978. Ce sont des tests réalisés en 2018 qui ont mis en évidence la présence de benzidine dans la nappe phréatique en aval. Des premières analyses menées dix ans plus tôt avaient déjà révélé des traces de ce polluant, mais à l'époque, ces résultats n'avaient pas été transmis au canton.

Inscrite au cadastre cantonal des sites pollués, la décharge a été classée en 2011 comme site contaminé à assainir. Outre les polluants organiques, du mercure et des anilines y ont aussi été détectés. Sur l'entier du site de Gamsenried, exploité entre 1918 et 2011, il y a l'équivalent de quarante terrains de football sur lesquels des mesures doivent être prises. Il faudra compter une à deux générations pour que la décharge soit complètement assainie.