Désolation après les intempéries dans les vallées alpines suisses

Les inondations se sont calmées dimanche dans plusieurs régions de Suisse, mais ont apporté la désolation dans de nombreuses vallées alpines. Dans la Mesolcina (GR), un des trois disparus a été retrouvé mort dimanche. Dans certaines vallées latérales du Valais, les infrastructures ont été partiellement endommagées.

Des secouristes font une pause sur le site d'un glissement de terrain, causé par des intempéries et de fortes pluies dans la vallée de Misox, dans le village de Sorte, Lostallo, dans le sud de la Suisse, le dimanche 23 juin 2024. KEYSTONE

ATS

Deux personnes étaient toujours portées disparues dimanche soir dans la localité de Sorte (GR), dans la Mesolcina, ont indiqué les forces d'intervention en conférence de presse dimanche à Roveredo (GR). Les recherches pour retrouver les deux autres personnes disparues sont demeurées vaines jusqu'à présent.

Vendredi soir, un violent orage s'est abattu sur la vallée et la rivière Moesa est sortie de son lit, emportant avec elle des tronçons de la route nationale A13. La route cantonale a également été endommagée. Un cône de déjection a enseveli trois maisons à Sorte (GR) et, dans un premier temps, quatre personnes.

Sauvée grâce à une app

L'une d'elles a été sauvée des décombres samedi matin. La femme a pu alerter les secours en activant une application sur son téléphone portable, a déclaré le chef d'intervention William Kloter. Elle a désormais quitté l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Lugano (TI).

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'est rendu dimanche sur les lieux du sinistre. Lors d'une conférence de presse aux côtés des présidents des gouvernements des cantons des Grisons et du Tessin, M. Cassis a évoqué un «triste jour» pour les communes affectées, les cantons des Grisons et du Tessin et la Suisse entière.

Axe de circulation interrompu

En raison des dommages subis par l'A13 ainsi que par la route cantonale dans la Mesolchina, l'axe de circulation nord-sud via le col du San Bernardino reste fermé jusqu'à nouvel ordre. L'Office fédéral des routes (OFROU) recommande comme alternative l'A2 par le tunnel du Gothard. La route cantonale ne doit pas être une alternative pour le trafic de transit, a insisté le président du gouvernement grison Jon Domenic Parolini.

Si les circonstances le permettent, les travaux de réparation devraient commencer dès lundi. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) s'attellera à résoudre les problèmes de circulation.

Alerte levée pour le Rhône

Le Valais a levé dimanche matin l'alarme et l'état de situation particulière en vigueur depuis vendredi soir en raison de la crue du Rhône et de nombreux cours d'eau alpins. La grande partie des personnes évacuées ont pu retrouver leur logement.

«La situation est en cours de stabilisation et la décrue se poursuit», a indiqué dimanche l'organe cantonale de conduite (OCC) qui a levé l'alarme pour le Rhône et les cours d'eau latéraux. Le Conseil d'Etat a également levé l'état de situation particulière.

Les débits des cours d’eau restent cependant encore élevés, les crues ont fragilisé les berges et des glissements de terrain peuvent survenir localement, selon l'OCC. Il appelle la population à la prudence.

Dégâts importants sur les infrastructures

Les précipitations tombées depuis jeudi ainsi que la fonte des neiges et la saturation des sols ont provoqué une inondation du Rhône et des affluents. Plusieurs laves torrentielles se sont produites le long des affluents, notamment dans les régions de Zermatt, Evolène et du Val d'Anniviers. «Les travaux de rétablissement des infrastructures et du réseau routier sont en cours», note l'OCC.

Berges, canalisation et routes en parallèle de la rivière ont été détruites. C'est le cas à Anniviers mais aussi à Evolène dans le Val d'Hérens où c'est la Borgne qui a débordé. Dans plusieurs hameaux, des génératrices ont été installées. Des solutions provisoires seront prévues pour les égouts et les réseaux d'eau potable, coupés à Zinal et à Evolène.

Au-delà des chiffres, que personne ne peut encore articuler précisément – on évoque de dizaines de millions de francs – le canton table sur plusieurs mois pour mener à bien les travaux et revenir à une situation normale.

Depuis samedi soir, les trains circulent à nouveau entre Täsch et Zermatt. Entre Viège et Täsch en revanche, la rivière Vispa a «massivement» affecté la ligne. Des bus de remplacement circulent sur la route rouverte depuis samedi soir.

Normalisation

La situation s'est aussi normalisée dans le Chablais vaudois: le Rhône a retrouvé un débit normal dimanche et l’alerte a été levée. Aucun dégât matériel ou humain n'a été constaté dans le canton de Vaud.

D’importantes quantités de bois sont en train d’être évacuées au niveau du barrage flottant à l’embouchure du Rhône, dans le Lac Léman. Dans la nuit de vendredi à samedi, une hausse des débits du Rhône et des cours d’eau latéraux a atteint un pic avec plus de 1000m3/seconde, mobilisant une centaine de pompiers.

Niveau du lac de Constance en hausse

Le niveau du lac de Constance augmentait dimanche moins rapidement que la veille. Le lac a débordé à certains endroits, mais la police n'a reçu aucune déclaration de sinistre. Le niveau maximum devrait être atteint lundi, selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

razw, ats