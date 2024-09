«De plus en plus de refuges se transforment en hôtels»

Tandis que les touristes sont souvent accusés d'indiscipline dans les refuges, un gardien de cabane estime que ses collègues ont également leur part de responsabilité dans les tensions actuelles.

Comme collé à la roche, la cabane de l'Oberaarjoch est suspendue au-dessus du précipice, l'accès se fait par des échelles, une bande rocheuse et par la galerie couverte. Photo : zVg

Dominik Müller

Le comportement inapproprié de certains touristes dans les refuges de montagne a récemment été mis en lumière. Selon Edith Lehner, gardienne de la cabane Hörnli au pied du Cervin, «le manque de respect est parfois inconcevable». Claudia Freitag, ancienne gardienne de la cabane du Muttsee, a même quitté son poste après quatre ans en raison des exigences excessives des touristes.

Corsin Flepp, qui gère avec sa femme et une collaboratrice depuis environ un an la cabane de l'Oberaarjoch, relativise cette situation. Selon lui, «on ne peut pas généraliser».

«Les nombreuses cabanes de montagne en Suisse ne peuvent pas être comparées entre elles en raison des grandes différences en termes de situation, d'accès et de taille», déclare-t-il. D'après lui, si certaines cabanes souffrent du tourisme de masse, beaucoup d’autres n’ont aucun problème majeur avec leurs clients.

Pour sa part, il n'a pas rencontré de difficultés: les visiteurs sont généralement reconnaissants et aimables, et aucun d’entre eux n’a demandé de connexion Wi-Fi cette année.

«Nous n'avons pas besoin de cela en montagne»

Corsin Flepp pointe que la situation difficile dans d'autres refuges n'est pas uniquement due aux touristes. Il observe que, ces dernières années, de nombreuses cabanes ont évolué pour offrir des services proches de ceux des hôtels.

Il explique que dans certaines cabanes, la tension est alimentée par des aménagements les rendant similaires à des hôtels, avec des prix élevés et des attentes en conséquence.

Et cela attire des visiteurs moins expérimentés, qui ne savent pas comment se comporter dans un refuge. «Le tourisme de masse, avec toutes ses dérives négatives, s'immisce dans les montagnes», s'indigne-t-il.

A l'origine, un refuge servait à se protéger des intempéries et des fortes chutes de neige dans les zones non construites et offrait la possibilité de se reposer. «Avec le temps, de plus en plus de refuges se transforment en hôtels», se désole Corsin Flepp , qui estime que «nous n'avons pas besoin de cela en montagne.»

Pour mieux comprendre et résoudre ces problèmes, Flepp espère que le CAS organisera bientôt une table ronde. Il propose d'envisager une distinction entre les refuges de montagne et les refuges de haute montagne, ce qui permettrait de mieux définir les attentes des visiteurs et les infrastructures disponibles.