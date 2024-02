Décès d'un pompier emblématique des attentats du 11-Septembre

Les pompiers de New York ont annoncé lundi la mort d'un des leurs, rendu célèbre par une photo au côté du président Bush sur les ruines du World Trade Center, après les attentats du 11 septembre 2001.

Les photos montrant le 14 septembre 2001 Robert «Bob» Beckwith, alors retraité à 69 ans et portant casque et masque de soldat du feu, debout près de George W. Bush, avaient fait le tour du monde.

«Cette photo emblématique avec le président Bush a saisi un moment à la fois exaltant et déchirant», s'est émue dans un communiqué la cheffe des pompiers de New York (FDNY) Laura Kavanagh en annonçant le décès, à l'âge de 91 ans, de M. Beckwith.

Elle a salué en «Bob Beckwith l'un des nombreux pompiers de New York en retraite qui s'étaient rendus sur le site du World Trade Center (WTC) dans les jours et mois qui ont suivi le 11-Septembre pour aider aux opérations de secours».

Juché sur le site «Ground Zero» des ruines des tours jumelles du WTC dans le sud de Manhattan, M. Bush, mégaphone à la main, rallie l'Amérique et New York en criant aux sauveteurs: «Je vous entends. Je vous entends. Le reste du monde vous entend. Et ceux qui ont fait tomber ces édifices vont bientôt nous entendre tous».

Le président a un bras autour des épaules de Bob Beckwith, lequel a tantôt le regard fixe avec un léger sourire, tantôt le visage très souriant. M. Beckwith, né en 1932 avait été pompier à New York de 1965 jusqu'à sa retraite en 1994.

343 pompiers morts

Les attentats jihadistes du 11-Septembre 2001 aux Etats-Unis (2.977 morts au total et près de 6.300 blessés selon un bilan officiel) avaient mis New York à genoux, après que les deux tours du WTC eurent été détruites par deux avions de ligne précipités par le groupe islamiste Al-Qaïda.

Dans ces gratte-ciels, 2.753 personnes ont perdu la vie ce jour-là, dont au moins 343 pompiers qui y sont intervenus.

En 2021, un fonds d'indemnisation des victimes du 11-Septembre avait estimé qu'il y avait dorénavant plus de personnes décédées de maladies liées aux destructions provoquées par les attentats -- des cancers chez des sauveteurs ayant déblayé Ground Zero -- que de gens tués le jour de ces attaques qui ont marqué l'Histoire.