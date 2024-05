Découverte macabre dans l’Everest

Le corps d'un des deux alpinistes mongols disparus cette semaine dans l'Everest a été retrouvé vendredi, selon l'agence organisatrice de l'expédition, soit le premier décès confirmé sur le toit du monde de cette saison d'alpinisme au Népal.

Le corps d'un des deux alpinistes mongols disparus cette semaine dans l'Everest a été retrouvé vendredi (image d’illustration). ats

AFP Gregoire Galley

Le contact avec Usukhjargal Tsedendamba, 53 ans, et Prevsuren Lkhagvajav, 31 ans, deux alpinistes mongols qui tentaient l'ascension de l'Everest culminant à 8.849 mètres d'altitude, avait été perdu dimanche soir. Ils se trouvaient alors au camp 4, à 7.900 mètres d'altitude, à moins d'un kilomètre du sommet.

Le corps de Usukhjargal Tsedendamba a été retrouvé à 8.600 mètres d'altitude vendredi matin, après des jours de recherches et de secours entravés par le mauvais temps.

«Il semble qu'il revenait du sommet. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre alpiniste», a déclaré à l'AFP Lakpa Sherpa de 8k Expeditions, agence organisatrice de leur aventure. Selon lui, les deux alpinistes grimpaient sans guide et leur talkie-walkie a été retrouvé dans leur tente. Quatre guides népalais avaient été dépêchés à leur recherche.

Le duo «se dirigeant vers le sommet de l'Everest» avait été repéré lundi matin, mais aucun contact n'avait été établi depuis avec eux, selon un communiqué du département du Tourisme népalais.

Lourd tribut

Environ 80 alpinistes ont déjà atteint le sommet de l'Everest depuis le début de la saison. Des sherpas ultra expérimentés sont les premiers, chaque année, à atteindre le sommet de l'Everest, en ouvrant un circuit sûr.

Au printemps, quand les températures sont clémentes et les vents généralement plus faibles, des centaines d'alpinistes affluent au Népal, abritant huit des 14 plus hauts sommets du monde.

L'industrie de l'alpinisme népalaise, pesant aujourd'hui plusieurs millions de dollars, repose sur l'expérience des sherpas, ces montagnards népalais servant de guides. Ils paient un lourd tribut pour accompagner les grimpeurs étrangers chaque année. Un tiers des morts dans l'Everest sont des guides népalais.

Le Népal a délivré cette année plus de 900 permis d'ascension de ses montagnes à des alpinistes étrangers, dont 419 pour celle de l'Everest.