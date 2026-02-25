  1. Clients Privés
Japon Des cadeaux de la Première ministre à des élus font polémique !

ATS

25.2.2026 - 07:58

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi est mercredi au centre d'une polémique pour des cadeaux offerts à des élus de son parti à la suite de la victoire écrasante de la formation lors des élections législatives de début février.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi est mercredi au centre d'une polémique.
ats

Keystone-SDA

25.02.2026, 07:58

Plus de 300 élus du Parti libéral-démocrate (PLD) se sont vu proposer de choisir un article dans un catalogue, «en signe d'appréciation pour leur succès lors de cette élection très difficile», a écrit Mme Takaichi dans un message publié sur X, affirmant qu'aucun fonds public n'avait été utilisé.

La question est sensible, après le scandale de «caisses noires», des milions de qui a éclaboussé le PLD en 2023 et provoqué la chute de l'ancien Premier ministre Fumio Kishida.

La colère des électeurs à ce sujet a également été l'un des motifs de la perte de majorité au Parlement de son successeur Shigeru Ishiba en 2024 et 2025.

Mme Takaichi a déclaré mercredi devant le Parlement que le coût des cadeaux, frais de port et taxes compris, s'élevait à environ 30'000 yens (environ 150 francs) par personne, et avait été pris en charge par une cagnotte provenant de la section locale du PLD dans le département de Nara, qu'elle dirige. Elle a ajouté sur X qu'elle espérait également que les cadeaux «seraient utiles dans leur futur travail de législateurs».

Législatives au Japon. Le parti de la Première ministre fait une véritable razzia

Législatives au JaponLe parti de la Première ministre fait une véritable razzia

Nouvelles révélations

Le site Bunshun Online a indiqué que le catalogue provenait du célèbre grand magasin Kintetsu. Le site en propose plusieurs, l'un listant des articles à 34'000 yens, comme des vélos, du crabe ou un séjour dans un hôtel de luxe.

M. Ishiba avait été critiqué en mars dernier pour avoir, selon des médias, offert l'équivalent de 100.000 yens en bons d'achat – payés de sa poche – à quinze députés nouvellement élus.

Après ces nouvelles révélations concernant Mme Takaichi, Junya Ogawa, le chef du principal parti d'opposition, l'Alliance centriste réformatrice, a écrit sur X: «Les gens pourraient facilement se dire: 'Madame la Première ministre Takaichi, vous aussi?' C'est un nouveau sujet sur lequel elle devra rendre des comptes.»

La loi japonaise sur le financement politique stipule que les particuliers ne peuvent pas faire de dons à des candidats à une fonction publique, mais que les partis politiques, y compris leurs antennes locales, y sont autorisés.

