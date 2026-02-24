La justice belge a ouvert une enquête après la découverte d'images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux. Ce dernier avait été condamné à la prison à perpétuité pour les viols de six fillettes et jeunes filles et les meurtres de quatre d'entre elles.

Marc Dutroux, 69 ans aujourd'hui, est un des pires criminels de Belgique. Incarcéré depuis 1996, il a été condamné en 2004 par une cour d'assises belge à la prison à vie. (archives 1996) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le procureur du Brabant wallon, la province belge où se situe la prison de Nivelles, a confirmé lundi soir à l'agence de presse Belga une information de l'hebdomadaire flamand Humo, sans plus de précisions.

Marc Dutroux, 69 ans, est un des pires criminels de Belgique. Incarcéré depuis 1996, il a été condamné en 2004 par une cour d'assises belge à la prison à vie, après avoir été reconnu coupable d'avoir violé et séquestré six fillettes et jeunes filles qu'il avait auparavant enlevées.

Quatre d'entre elles ont été tuées dont Julie et Mélissa, que Dutroux a laissé mourir de faim.

Fouille générale

Selon l'hebdomadaire Humo, c'est à l'occasion d'une fouille générale de la prison de Nivelles en 2024 qu'ont été découvertes dans sa cellule (où il est à l'isolement) quelque 200 photos pornographiques. Sur environ la moitié de ces clichés figuraient des enfants nus, d'après la même source.

Le criminel s'est défendu auprès de son avocat en expliquant être victime de «harcèlement» de la part d'autres détenus, qui auraient fait en sorte d'introduire les photos dans sa cellule à son insu, toujours selon Humo.

L'avocat, Bruno Dayez, a refusé tout commentaire. Me Dayez, qui a repris en 2016 la défense de Marc Dutroux, souhaitait obtenir sa libération en 2021, au bout de 25 ans d'incarcération. Mais ses efforts se sont heurtés à un rapport d'expertise très négatif rendu en 2020. Ce rapport psychiatrique relevait que le criminel devait toujours être considéré comme psychopathe, présentant un risque élevé de récidive.