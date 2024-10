Des milliers de personnes ont manifesté ce week-end aux Canaries contre le tourisme. Les manifestants se rassemblent sur la plage - juste devant les touristes.

Juste devant les touristes, les manifestants défilent dimanche. AFP

Sven Ziegler

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche sur les îles Canaries, qui font partie de l'Espagne, contre le tourisme de masse. Sous le slogan «Les îles Canaries ont une frontière», elles sont descendues dans la rue à midi dans des zones prisées par les touristes. Les manifestants se sont rassemblés devant un centre de congrès à Maspalomas sur l'île de Grande Canarie, le seul parc aquatique de Fuerteventura et le quartier de divertissement de Playa de las Américas sur l'île de Tenerife.

Les manifestants ont brandi des drapeaux des îles Canaries, chanté et sifflé en passant lentement devant des touristes à Playa de las Américas avant de se rassembler sur la plage. «Cette plage est la nôtre», ont-ils crié, tandis que des touristes assis sur des chaises longues sous des parasols les regardaient. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des touristes auraient été encerclés. Selon les autorités locales, environ 6500 personnes ont participé à la manifestation à Tenerife, 5000 à Gran Canaria et plus de 1500 à Lanzarote.

«Le secteur du tourisme apporte la pauvreté, le chômage et la misère aux îles Canaries», a déclaré Eugenio Reyes Naranjo, porte-parole du groupe environnemental Ben Magec - Ecologistes en action. Le groupe a joué un rôle de premier plan dans les protestations.

Des millions de touristes chaque année

Avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Les Canaries ne sont pas à vendre» et «Trop, c'est trop», les manifestants ont notamment demandé une limitation du nombre de touristes et une intervention musclée contre les logements de vacances.

Environ 2,2 millions de personnes vivent sur ces îles situées au large de l'Afrique du Nord, avec leurs plages ensoleillées et leurs paysages volcaniques. L'année dernière, environ 16 millions de touristes ont visité les Canaries. De nombreux touristes viennent d'Allemagne et de Grande-Bretagne, mais aussi d'Espagne continentale.

Environ quatre habitants de l'archipel sur dix travaillent dans le secteur du tourisme. Ce secteur économique représente 36 pour cent du produit intérieur brut (PIB) des Canaries.