Le camping de Champsec et deux hameaux, Le Frignoley et Les Epenays, dans le Val de Bagnes (VS) ont dû être évacués en raison d'une lave torrentielle qui est sujette à risque. Le haut Val de Bagnes est inaccessible: les deux routes, celles de la vallée et celle du soleil, sont fermées. Une surveillance est prévue toute la nuit.

Après un épisode d'orage violent sur les crêtes alpines ce mercredi, le torrent a gonflé, est sorti de son lit et a lessivé une ancienne décharge. Facebook

ATS

Les autorités craignent le fort débit du torrent Le Frignoley, à l'origine de la coulée, explique en fin d'après-midi à Keystone-ATS le secrétaire communal adjoint Antoine Schaller. «Il n'y a pas de dégâts pour le moment, mais c'est une situation à risques», ajoute-t-il. Par prévention, «la population a donc été mise en sécurité».

Réunie à 18h, la cellule de crise interne à la commune a décidé de maintenir ces mesures pour «une durée indéterminée», indique Antoine Schaller en début de soirée. Une observation constante des torrents et des cours d'eau durant toute la nuit est prévue, Le Frignoley étant un confluent de la Dranse.

Après un épisode d'orage violent sur les crêtes alpines ce mercredi, le torrent a gonflé, est sorti de son lit et a lessivé une ancienne décharge, indique au micro de la RTS le chef du service valaisan de la mobilité Vincent Pellissier. Il y a beaucoup de matériaux – boue et gravats – qui se sont déversés sur la route cantonale. «L'événement est passé, et la remise en état est en cours».

Il s'agit d'une très vieille décharge, qui n'est pas inscrite au cadastre des sites pollués, ajoute aussi Vincent Pellisser. «Il n'y a pas de risque de pollution en particulier. En revanche, il a un risque d'embâcle, c'est-à-dire qu'une lave torrentielle, des cailloux et de la boue viennent obturer la Dranse et que la rupture de ce «bouchon provoque des dégâts».

Plusieurs dizaines de spécialistes issus du canton et de la commune sont sur place. Parmi elles figurent notamment des pompiers, la police, des géologues, le service de la mobilité et les services techniques de la commune.

zd, ats