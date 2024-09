La société Clarivate, active dans les services liés à la protection intellectuelle, a désigné ses favoris pour les prix Nobel. Deux Suisses, Michele Parrinello et Christoph Gerber, font partie de ce cercle restreint. Le taux de réussite de ces pronostics est toutefois habituellement modeste.

La médaille du prix Nobel de littérature, décernée à l'écrivain allemand Grass en 1999. KEYSTONE

ATS

Christoph Gerber, de l'Université de Bâle, pourrait se voir décerner le prix Nobel de physique pour le développement du microscope à force atomique. M. Gerber a présenté cette lunette à haute résolution en 1986. Avec cette technique, on n'observe pas un objet à travers une lentille comme avec un microscope optique. Au lieu de cela, c'est une minuscule pointe fixée à une barre à ressort qui palpe l'objet.

Les forces d'attraction et de répulsion exercées par les molécules et les atomes font dévier la barre élastique. Cette déviation est enregistrée est convertie en une image numérique par un logiciel.

Le microscope à force atomique a une grande importance pour différents domaines de recherche. Il permet par exemple de créer de minuscules composants électroniques ou des nouveaux capteurs pour des diagnostics médicaux.

La méthode Car-Parrinello

Selon Clarivate, Michele Parrinello, qui a mené des recherches à l'EPF de Zurich et à l'Université de la Suisse italienne à Lugano, pourrait recevoir le prix Nobel de chimie avec son collègue Roberto Car, qui mène des recherches aux Etats-Unis. La méthode Car-Parrinello représente l'interaction d'atomes en mouvement, via la mécanique quantique.

Elle permet aux chercheurs d'observer avec précision le mouvement des atomes dans différents systèmes. Cela peut par exemple déboucher sur le développement de processus chimiques plus efficaces ou de nouveaux médicaments. Il est également possible de simuler les propriétés de matériaux auxquels les scientifiques n'ont guère accès: par exemple les gaz et les roches provenant de l'intérieur de la Terre ou de Jupiter.

Taux de réussite d'environ 17%

La prédiction de Clarivate se base sur le nombre de travaux publiés, souvent cités et donc déterminants pour les différentes disciplines. Chaque année, le groupe établit ainsi une liste de scientifiques susceptibles de recevoir un prix Nobel. Depuis 2002, Clarivate a sélectionné 443 «Citation Laureates», dont 75 ont effectivement reçu le prix Nobel.

Clarivate a par exemple prédit le prix Nobel des physiciens suisses Didier Queloz et Michel Mayor, mais six ans trop tôt.

ceel, ats