Certaines personnes ressentent spontanément du plaisir, tandis que d'autres ne se mettent dans l'ambiance qu'après avoir été touchées. Quel type de sexe es-tu? Cela vaut la peine de le savoir - pour une vie sexuelle plus épanouie.

Passion et tendresse - quel est ton type de sexe ? Image symbolique : sda

Jenny Keller

Etes-vous du genre à préparer le dîner, à éplucher une pomme de terre - et à ressentir soudain une envie de sexe? Ou faites-vous plutôt partie de ceux chez qui l'envie n'apparaît qu'après un peu de tendresse?

Il existe fondamentalement deux types de sexe différents et il vaut la peine de découvrir quel type vous êtes. Pour beaucoup, le mot «désir» est associé à une passion intense et spontanée - comme on le voit souvent dans les films hollywoodiens, lorsque les personnages principaux se retrouvent au lit par pure attirance, sans avoir besoin de parler au préalable.

Mais le désir ne doit pas toujours être explosif et surgir de nulle part. Pour certains, il s'agit d'un processus lent qui ne peut naître que de la tendresse et de la proximité.

Une approche plus détendue du plaisir

Comme le rapporte 20 minutes, il existe de nombreuses personnes qui ne ressentent que rarement, voire jamais, ce désir incontrôlable, bien qu'elles soient attirées par leur partenaire. Souvent, la question se pose alors: est-ce normal?

Savoir comment fonctionne son propre désir permet de le gérer plus sereinement, d'enrichir sa vie sexuelle et d'éviter les malentendus. Image symbolique : IMAGO/Pond5 Images

La réponse est: oui, tout à fait normal. Le spectre du plaisir sexuel est très varié. Comprendre comment fonctionne son propre plaisir permet de l'aborder de manière beaucoup plus détendue, d'éviter les conflits et d'enrichir sa vie sexuelle.

Comparaison de deux types de sexe

La recherche fait une distinction fondamentale entre deux types de désir sexuel: le type spontané et le type réactif. Le type sexuel spontané est celui chez qui le désir survient soudainement et de manière inattendue - par exemple sur le chemin du travail ou pendant des activités quotidiennes (comme couper des pommes de terre).

Le type réactif, quant à lui, n'est excité que par le toucher ou d'autres stimuli. Emily Nagoski, auteur du best-seller «Viens comme tu veux», explique que ce type ne se met dans l'ambiance que lorsque des caresses comme des câlins, des baisers ou des pétrissages, c'est-à-dire des massages, entrent en jeu.

Il est possible que nous voyions ici les pieds de deux types réactifs. Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

La science montre en outre que les femmes sont plus souvent de type réactif, tandis que les hommes sont plus enclins au plaisir spontané. Cette dynamique n'est toutefois pas gravée dans le marbre - elle peut changer en fonction de la phase de vie, du partenariat ou des expériences personnelles.

La communication est essentielle

Qu'ils soient spontanés ou réactifs, les deux types de plaisir et tout ce qui se trouve entre les deux sont parfaitement normaux. Il s'agit tout simplement de trouver ce qui fonctionne pour vous et votre partenaire.

Si l'on ne comprend pas quel type de personne on est soi-même et quel type de personne est l'autre, des conflits peuvent survenir. Des phrases telles que «c'est toujours moi qui initie le sexe» ne sont pas rares.

Qu'ils soient spontanés ou réactifs, les deux types de désir, et tout ce qui se trouve entre les deux, sont tout à fait normaux. L'important est de trouver ce qui convient le mieux aux deux. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Dans le cas du plaisir réactif, il est essentiel de ne pas se mettre la pression. Selon la sexologue Nagoski, il faut au contraire prendre le temps d'explorer ce qui nous détend, nous rend curieux et finalement nous excite.

Parler ouvertement de ses besoins

Thomas Schärer, conseiller en couple, le résume ainsi chez 20 minutes : «Les conditions de base d'une relation heureuse sont la transparence, l'honnêteté et la communication».

Celui ou celle qui parle ouvertement de ses besoins permet à son ou sa partenaire d'y répondre et de trouver ensemble un chemin.