Aucun créateur ne veut habiller Melania Trump!

Melania Trump est confrontée à un défi : il lui manque encore les tenues adéquates pour l'investiture de son mari, car les designers font profil bas.

Melania Trump ne trouve pas de vêtements pour l'investiture. Les créateurs ne veulent pas être associés à elle. (photo d'archives) Evan Vucci/AP/dpa

Melania Trump, la future première dame, est confrontée à un problème de mode inattendu. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'investiture de Donald Trump, la question de savoir quels créateurs sont prêts à habiller Melania pour cette occasion importante reste ouverte.

Le monde de la mode se montre réticent lorsqu'il s'agit d'habiller la future First Lady. Et ce, bien que l'investiture soit l'une des plus grandes scènes de création, seuls quelques designers ont jusqu'à présent accepté d'habiller Melania Trump le 20 janvier.

On s'attend à ce qu'elle porte deux tenues différentes ce jour-là : une pour la cérémonie officielle et une autre pour le bal du soir.

Le célèbre magazine de mode «Women's Wear Daily» (WWD) a demandé à 16 designers s'ils pouvaient habiller Melania, mais aucun d'entre eux n'a accepté.

Des problèmes similaires s'étaient déjà posés lors de la première investiture en 2017. Des créateurs comme Marc Jacobs, Jason Wu, Zac Posen et Tom Ford avaient refusé de créer des tenues pour l'événement.

Finalement, Melania a porté un tailleur bleu poudré de Ralph Lauren qui, selon les rumeurs, n'était pas le fruit d'une collaboration directe avec le designer. Sa robe de soirée a été conçue par Hervé Pierre, un styliste franco-américain qui fait office de son designer personnel.

L'industrie de la mode n'est «pas très accueillante»

De nombreuses marques de mode semblent vouloir éviter d'être associées à Melania Trump. Hervé Pierre a rapporté qu'il s'était un jour fait refouler à la porte d'une boutique de Madison Avenue alors qu'il voulait faire des achats pour Melania. Il n'a pas cité l'étiquette pour ne pas faire de publicité gratuite.

«Je comprends que l'on puisse critiquer Mme Trump», a déclaré Pierre au «WWD». «Mais dire à quelqu'un qui vient faire du shopping - à plein tarif - 'vous n'êtes pas le bienvenu ici', je ne m'y attendais pas».

Selon le «Mail», Pierre achète 99 pour cent des vêtements de Trump en prêt-à-porter, ce qui constitue un net écart par rapport à la pratique des premières dames précédentes, qui préféraient souvent les créations sur mesure. «Je ne le fais pas vraiment, mais pour une bonne raison : l'industrie de la mode n'est pas très accueillante», a expliqué Pierre. «Ce n'est pas un secret. Certains sont très ouverts d'esprit et pourraient faire quelque chose de spécial. Mais beaucoup ne le sont pas».

La rédactrice a écrit cet article à l'aide de l'IA.

Plus de vidéos de la rubrique