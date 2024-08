Un vol en hélicoptère avec l'ancien petit ami de Kamala Harris qui tourne mal: du pain béni pour Donald Trump qui s'est laissé emporter par le récit de cette anecdote lors d'une conférence de presse jeudi. Problème? Rien de tel n'est jamais arrivé.

Lui qui se moquait des lapsus à répétition du président Joe Biden est devenu l'arroseur arrosé. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

L'ancien président et candidat républicain à l'élection de novembre voulait revenir au centre de l'attention avec cette conférence de presse, les projecteurs étant braqués sur la candidate démocrate depuis son entrée fracassante dans la campagne.

Lui qui se moquait des lapsus à répétition du président Joe Biden, qui s'est retiré de la course face aux inquiétudes sur ses capacités mentales et physiques, est devenu l'arroseur arrosé, en semblant confondre l'ancien maire de San Francisco (et petit ami de Kamala Harris dans les années 1990) Willie Brown et l'ancien gouverneur de Californie Jerry Brown.

Au cours d'une de ses classiques digressions parsemées d'anecdotes, Donald Trump a raconté jeudi comment il avait échappé à la mort lors de l'atterrissage en urgence d'un hélicoptère dans lequel il était avec Willie Brown, qu'il affirme connaître «plutôt bien» et qui lui aurait alors dit «des choses terribles» sur Kamala Harris.

«Vous l'auriez su»

L'ancien maire de San Francisco aujourd'hui âgé de 90 ans a réagi dans le quotidien local: «si j'avais été dans un hélicoptère avec Trump, vous l'auriez su», ajoutant qu'il n'aurait pas envie de se retrouver dans un tel engin avec l'ancien président.

Certains affirment que Donald Trump l'aurait confondu avec l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown, avec qui il est effectivement monté dans un hélicoptère en 2018 pour se rendre dans la ville de Paradise, ravagée par un incendie.

«Le trajet a été animé mais l'atterrissage s'est fait en toute sécurité», a déclaré l'ancien gouverneur démocrate au Washington Post, qui ajoute que Kamala Harris n'a alors pas été un sujet de discussion. Le successeur de Jerry Brown, Gavin Newsom, aussi présent lors du vol, a confirmé ces propos.