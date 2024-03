Les recherches pour retrouver la 6e personne disparue suspendues

La sixième personne portée disparue depuis samedi dernier à Tête Blanche n'a pas été retrouvée. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à ce jeudi et sont désormais suspendues après concertation avec la famille de la disparue.

Le groupe était parti samedi matin de Zermatt pour rejoindre Arolla dans la même journée. Mais il n'est jamais arrivé à destination (archives). ATS

La Fribourgeoise de 28 ans demeure «hélas introuvable», malgré les moyens et les efforts déployés, indique la police valaisanne dans un communiqué. Celle-ci effectuera, comme pour toute disparition, des passages ponctuels dans la zone concernée.

Samedi, six randonneurs à ski ont disparu dans la région de Tête Blanche (VS). Cinq d'entre eux, des Valaisans de la même famille âgés de 21, 27, 30, 44 et 58 ans, ont été retrouvés morts dimanche soir.

Appel de la jeune femme

Le groupe était parti samedi matin de Zermatt pour rejoindre Arolla dans la même journée, mais il n'est jamais arrivé à destination. Inquiet, un membre de la famille qui les y attendait a averti les secours vers 16h00.

Les randonneurs sont finalement localisés, environ une heure plus tard, grâce à un appel de la jeune Fribourgeoise disparue, précise jeudi la police.

zd, ats