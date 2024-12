La Suisse s'illuminera mardi soir pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. L'occasion de faire la fête entre amis, d'aller admirer les feux d'artifice ou de danser. Plusieurs activités sont organisées à travers la Suisse.

Le Nouvel An se célèbre souvent sous les feux d'artifice, comme ici à Lucerne. KEYSTONE

Keystone-SDA, clsi, ats ATS

Des milliers de personnes sont attendues à Genève et Zurich pour assister aux traditionnels feux d'artifice. Dans la Cité de Calvin également, le Cirque de Noël organisera un dîner spectacle.

Dans le canton de Berne, les plus courageux participeront au traditionnel bain dans les eaux froides du Moossee, tandis que les plus frileux pourront prendre part à des croisières organisées sur les lacs Léman et de Bienne.

Des soirées dansantes sont en outre organisées dans plusieurs stations valaisannes ainsi qu'à Fribourg, à Lausanne à Neuchâtel et à Delémont.