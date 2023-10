Ecoles fermées, meubles infestés dans la rue: début de psychose en France

Des classes vides, des usagers qui ne s'assoient plus dans les transports en commun, des meubles potentiellement infestés déposés dans les rues: le gouvernement tente d'endiguer l'inquiétude face aux punaises de lit.

Devanture d'un magasin vendant des insecticides anti-punaises de lit. KEYSTONE

Certains pensent en avoir vu une rampant sur un siège de train ou tapie dans un fauteuil de cinéma... Les signalements de ces insectes suceurs de sang se multiplient, sans lien avec l'ampleur du phénomène, selon les autorités, décuplée par la viralité des réseaux sociaux, à l'approche des jeux Olympiques.

Le gouvernement veut notamment rassurer à l'étranger, alors que l'Algérie vient d'annoncer des «mesures préventives» contre la propagation de ces nuisibles.

En soulignant qu'il n'y a «pas de recrudescence» des punaises, selon le ministre des Transports Clément Beaune.

Au lycée Elisa-Lemonnier, dans le 12e arrondissement de Paris, elles sont bien réelles: 14 classes ont été «infectées», d'après un message du directeur transmis vendredi matin aux enseignants et consulté par l'AFP.

Ecoles fermées

Au total, sept établissements scolaires ont été fermés en France et «un peu plus d'une quinzaine, je crois 17, établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit», a déclaré le ministre de l'Education Gabriel Attal sur France 5 vendredi soir.

A Amiens, la bibliothèque municipale Louis Aragon rouvre ses portes samedi, après plusieurs jours de fermeture en raison de la présence de cet insecte «dans ses espaces lecture». Après traitement, un chien renifleur n'a repéré aucune punaise, ce qui permet la remise en service de l'endroit, a indiqué à l'AFP la maire de la ville, Brigitte Fouré.

Le grand retour des nuisibles a pris des dimensions d'affaire d'Etat, à quelques mois des Jeux olympiques de Paris. «Tous les ministères sont au travail et mobilisés sur ce sujet», a soufflé une source gouvernementale à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon.

Ces demandes de désinfections explosent. Chez les particuliers, mais aussi dans les transports publics, qui veulent montrer patte blanche. Le réseau de transports en commun de Montpellier, le TAM, a par exemple diffusé vendredi des photos d'une «opération de détection», mettant en avant un agent accompagné d'un chien renifleur.

🚌🚊AUCUNE PRÉSENCE DE PUNAISE DE LIT SUR LE RÉSEAU TaM



👉 Hier @Montpellier3M et TaM, ont mis en place dans les 2 dépôts TaM une opération de détection des punaises de lit par une société experte, Antigone service, menant à un diagnostic final négatif.#TaMVoyages pic.twitter.com/AfWKVhHZXb — tamvoyages (@TaMVoyages) October 6, 2023

Avant les JO-2024, avait d'ailleurs promis Clément Beaune, il faudra passer par un «grand nettoyage de printemps».

