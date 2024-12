Elon Musk a maigri, mais pas en se mettant au sport...

Elon Musk admet avoir eu recours à des médicaments pour perdre du poids. Sur une photo de lui déguisé en Père Noël, le milliardaire semble avoir perdu du poids et se surnomme «Ozempic Santa», en référence à ce médicament populaire créé à l'origine pour traiter des maladies graves, mais qui, à Hollywood et dans les environs, est utilisé par ceux qui peuvent se l'offrir pour atteindre sans effort un poids sain.

La photo postée par Elon Musk à Noël Twitter

Keystone-SDA SDA

Musk précise qu'il utilise le médicament appelé Mounjaro, qui a le même principe qu'Ozempic, parce qu'il «a moins d'effets secondaires et est plus efficace».

Le milliardaire soutient depuis longtemps que des médicaments comme l'Ozempic peuvent aider à lutter contre l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Une position qui l'oppose à Robert F. Kennedy Jr, qui est convaincu qu'une alimentation saine est la clé la moins coûteuse pour lutter contre ce problème.

Ozempic et d'autres médicaments de la même classe, comme Mounjaro, sont approuvés par la Food and Drug Administration contre le diabète (d'autres médicaments comme Zepbound et Wegovy ont également reçu un feu vert pour l'amincissement), mais ils sont aussi fréquemment prescrits en vente libre.

Ce sont aussi des médicaments très chers et rarement couverts par l'assurance maladie, de sorte que leur accès est limité à ceux qui peuvent se permettre de débourser mille dollars par mois, soit le prix de quatre injections hebdomadaires.