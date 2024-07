Dès mardi prochain et jusqu'au 31 août, plusieurs fermetures nocturnes sont prévues sur l'A1 entre l’échangeur d’Yverdon (VD) et la jonction d'Estavayer-le-Lac (FR). Objectif: réaliser des travaux d’entretien et d’assainissement des équipements des tunnels. Les automobilistes seront invités à quitter l’autoroute et à suivre les déviations mises en place sur le réseau secondaire.

Des fermetures nocturnes sont prévues sont l'autoroute A1 entre Yverdon et Estavayer dès le 8 août (archives), ATS

Les nuits du 6 au 9 août, de 22h00 à 5h00 heures, l’autoroute A1 sera fermée dans les deux sens de circulation, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) mardi dans un communiqué. Par la suite, les chaussées Alpes (direction Berne) et Jura (direction Yverdon) seront fermées soit en alternance, soit dans les deux sens entre les échangeurs concernés.

Ces interventions sont «météo sensibles». Elles sont susceptibles d’être reportées en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de problème technique, précise l'OFROU.

