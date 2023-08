«En montagne, les touristes deviennent des animaux»

Sur les pentes du K2, plusieurs personnes en route vers le sommet sont passées à côté d'un homme mourant sans l'aider en juillet dernier. L'alpiniste suisse Evelyne Binsack est choquée par ce comportement.

Drame sur le K2 : 50 alpinistes passent à côté d'un homme mourant Le 27 juillet dernier, des scènes dramatiques se sont déroulées sur le K2, deuxième plus haut sommet du monde (8611 mètres) et peut être le plus redoutable. 09.08.2023

La montagne est l'univers d'Evelyne Binsack depuis plus de 30 ans. En 2001, elle a été la première Suissesse à gravir l'Everest et a escaladé plusieurs fois la face nord de l'Eiger, même en solitaire. La Nidwaldienne connaît aussi bien les plus hauts sommets de l'Himalaya et des Andes.

La guide de haute montagne de 56 ans est horrifié par le drame qui s'est produit sur le K2, quand des dizaines d'alpinistes sont passés à côté d’un homme mourant sans l'aider. Binsack ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas secouru le blessé : «Ce qui s'est passé est une tragédie qui aurait pu et dû être évitée. Mais dans les montagnes, les touristes deviennent des animaux», a-t-elle déclaré au journal «Blick». Dans cet entretien, Evelyne Binsack qualifie aussi les alpinistes du K2 de chasseurs de trophées ainsi que de touristes cupides.

Selon l'alpiniste suisse, ce genre de drame en montagne est un problème de société : «Beaucoup de gens ne se concentrent que sur eux-mêmes et leur propre égoïsme. La mort tragique de l'alpiniste pakistanais est un exemple de cette perte de valeurs.» «C'est l'une des raisons pour lesquelles les sommets de 8 000 mètres ne m'intéressent plus. La montagne n'a plus sa place pour les vrais alpinistes, elle est juste devenue un eldorado touristique», poursuit-elle.

Le K2 est une destination populaire pour les alpinistes qui aiment les sensations fortes. Avec ses 8 611 mètres d'altitude, c'est la deuxième plus haute montagne du monde. À 8 200 mètres, il y a un point dangereux, un goulot d'étranglement. C'est à cet endroit précis que Mohammad Hassan est tombé le 27 juillet dernier et s'est retrouvé suspendu aux cordes dans le vide. Au lieu de le secourir, les touristes ont préféré continuer leur route.