Plusieurs associations écologistes espagnoles, dont Greenpeace Espagne, ont annoncé vendredi quitter le réseau social X du milliardaire américain Elon Musk. Elles l'accusent de «faire la promotion des discours de haine» et de mettre en «danger» la démocratie.

De nombreux médias, institutions, associations et collectivités ont annoncé ces dernières semaines dans de nombreux pays qu'ils quittaient X (image d'illustration).

«Les réseaux sociaux n'ont jamais été parfaits, mais la dérive que prend X est inadmissible», justifient dans un communiqué commun Greenpeace Espagne, Ecologistas en Accion et Amigas de la Tierra, qui prévoient de quitter la plateforme le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump.

«Après cette date, Elon Musk entrera de facto dans le gouvernement américain et n'aura plus de comptes à rendre à personne», ajoutent ces associations, disant se joindre à «des centaines d'organisations issues de la société civile» qui ont choisi de «tourner le dos à X» ce jour-là.

«Messages négationnistes, machistes, racistes»

Pour ces trois ONG, le réseau X, aujourd'hui, «ne se contente pas de faire taire les profils qui, dans bien des cas, protègent et défendent les droits humains et la nature, mais porte atteinte à ces droits» en privilégiant «les messages négationnistes, machistes, racistes» ou «xénophobes».

Comme ces trois associations, la Conférence des recteurs des universités espagnoles (CRUE), qui regroupe les responsables de ces établissements académiques, a elle aussi annoncé qu'elle quittait X, accusé de «dérive antidémocratique».

La plateforme, qui exerce «peu de contrôle sur la véracité et la qualité de l'information», ne «reflète pas les principes et les valeurs des universités» espagnoles, «engagées en faveur de l'éducation, de la liberté, du respect et de la responsabilité sociale», insistent-elles.

De nombreux médias, institutions, associations et collectivités ont annoncé ces dernières semaines dans de nombreux pays qu'ils quittaient X, anciennement Twitter, accusant Elon Musk, qui défend une vision radicale de la liberté d'expression, de propager de fausses informations.