Et pourquoi pas Michelle Obama? Ce sondage qui pourrait faire trembler Trump

Si Joe Biden devait se retirer de la course à la Maison Blanche, Michelle Obama serait la seule démocrate capable de recueillir plus de voix que Donald Trump. C'est ce qu'indique un sondage ipsos publié mardi.

Michelle Obama pourrait-elle bousculer l'élection présidentielle américaine 2024? KEYSTONE

blue News Marc Schaller

La santé de Joe Biden suscite des inquiétudes, surtout après son débat raté face à Donald Trump le 27 juin. De nombreux démocrates l'appellent à reconsidérer sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre.

Mardi, le président américain a brisé le silence et reconnu que ce n'était «pas très malin» d'avoir «voyagé à travers le monde plusieurs fois» peu avant cette confrontation, et que cela l'avait amené à «presque (s')endormir sur scène».

Malgré ses explications, sa performance désastreuse a alimenté les spéculations sur son possible retrait. Bien que ce scénario reste peu probable, les spéculations sur un remplaçant potentiel vont bon train. Si le nom de Michelle Obama n'était pas encore dans le pipeline, ce nouveau sondage pourrait tout changer.

D'après ce sondage réalisé auprès de 1000 personnes, Michelle Obama obtiendrait 50% des suffrages contre 39% pour Donald Trump, avec 3% des répondants choisissant un autre candidat et 4% s'abstenant. L'épouse de Barack Obama surpasse donc largement Joe Biden, qui est donné à 40%, à égalité avec Donald Trump!

Le sondage met en lumière le casse-tête auquel fait face le Parti démocrate, à quatre mois du scrutin. En effet, aucun autre candidat potentiel ne dépasse Joe Biden. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom obtient 39% contre 42% pour Trump, la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer 39% contre 41% et enfin le gouverneur du Kentucky Andy Beshear 36% contre 40% pour Trump.

En somme, Michelle Obama semble être la meilleure carte à jouer face à Trump!

Le sondage révèle aussi l'immense popularité de l'ancienne Première dame: elle recueille un énorme 94% d'opinions favorables parmi les démocrates, contre 78% pour Joe Biden.

On pourrait presque dire qu'elle a également le vent en poupe auprès des républicains: avec 18% d'opinions favorables, elle se distingue de ses homologues démocrates. En effet, Kamala Harris et Joe Biden ne recueillent que 5% de faveur auprès des républicains, et les autres démocrates ne font guère mieux (entre 3 et 6%).

La question posée était: «Diriez-vous que vous avez une opinion généralement favorable ou défavorable à l'égard de ces personnalités publiques?». Capture d'écran sondage ipsos

Alors, Michelle Obama pourrait-elle bousculer l'élection présidentielle américaine 2024? La question reste ouverte.