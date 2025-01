Et si les grands bâtisseurs de l'Histoire venaient d'ailleurs?

Les constructions monumentales réalisées il y a des milliers d'années intriguent. Comment les humains d'alors, avec des moyens techniques peu élaborés, ont-il pu construire des édifices aussi parfaits, alignés sur les astres? Comment ont-ils taillé et déplacé les gigantesques pierres nécessaires à ces constructions? Les adeptes de la «Théorie des Anciens astronautes», ou «Alien theory», pensent détenir les réponses.

Théorie des anciens astronautes Grand sphinx et pyramides de Gizeh, construits entre 2 550 et 2 490 avant J. -C. Photo: imago images/Shotshop Photo aérienne du singe Nazca (83m / 70m) tracé entre 200 av.J.-C. et l'an 400. Photo: IMAGO/Dreamstime En Angleterre, le site Stonehenge, dont certaines pierres atteignent 50 tonnes, a été construit il y a environ 4500 ans. Photo: IMAGO/Dreamstime Grandes structures circulaires avec des piliers de pierre massifs, site archéologique néolithique de Gobekli Tepe datant du 10e millénaire avant J.-C., site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Potbelly Hill, Sanliurfa, Turquie. Photo: IMAGO/robertharding Erigées entre le 13ème et le 14ème siècle, les quelques 900 statues de l'île de Pâques peuvent peser jusqu'à 14 tonnes. Photo: IMAGO/ABACAPRESS La construction de la pyramide de Teotihuacan, au Mexique, aurait débuté vers 100 av-J.-C. Photo: PantherMedia / Dmitry Rukhlenko En bordure de la ville de Cuzco, ancienne capitale de l'empire Inca, la construction de l'imposante forteresse de Sacsayhuamán, dont les pierres sont parfaitement empilées, aurait débuté il y a plus de 1000 ans. Photo: imago images/imagebroker Théorie des anciens astronautes Grand sphinx et pyramides de Gizeh, construits entre 2 550 et 2 490 avant J. -C. Photo: imago images/Shotshop Photo aérienne du singe Nazca (83m / 70m) tracé entre 200 av.J.-C. et l'an 400. Photo: IMAGO/Dreamstime En Angleterre, le site Stonehenge, dont certaines pierres atteignent 50 tonnes, a été construit il y a environ 4500 ans. Photo: IMAGO/Dreamstime Grandes structures circulaires avec des piliers de pierre massifs, site archéologique néolithique de Gobekli Tepe datant du 10e millénaire avant J.-C., site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Potbelly Hill, Sanliurfa, Turquie. Photo: IMAGO/robertharding Erigées entre le 13ème et le 14ème siècle, les quelques 900 statues de l'île de Pâques peuvent peser jusqu'à 14 tonnes. Photo: IMAGO/ABACAPRESS La construction de la pyramide de Teotihuacan, au Mexique, aurait débuté vers 100 av-J.-C. Photo: PantherMedia / Dmitry Rukhlenko En bordure de la ville de Cuzco, ancienne capitale de l'empire Inca, la construction de l'imposante forteresse de Sacsayhuamán, dont les pierres sont parfaitement empilées, aurait débuté il y a plus de 1000 ans. Photo: imago images/imagebroker

Valérie Passello Valérie Passello

La théorie n'est pas nouvelle. Elle puiserait ses racines au 19ème siècle déjà, mais se serait développée dans les années 1970. Notamment à travers un ouvrage signé du Suisse Erich von Däniken, intitulé: «Erinnerungen an die Zukunft, Ungelöste Rätsel» (trad. litt. : «Souvenirs du futur, énigmes non résolues»).

En résumé, les adeptes de la théorie des «Anciens astronautes» pensent que les civilisations primitives ont été aidées par des êtres supérieurs venus d'ailleurs pour réaliser leurs impressionnants édifices. Certains vont même jusqu'à penser que l'humanité aurait été créée artificiellement, puis «installée» sur terre.

Pour étayer leur dires, les partisans de cette théorie - qui n'a aucun fondement scientifique - ne manquent pas d'arguments. Et il est vrai que certains sèment le trouble.

La chaîne RMC story rediffuse d'ailleurs en ce début d'année les épisodes de la série «Alien Theory», où des enquêteurs font le tour du monde à la recherche de preuves, pour «déterminer si la vie sur Terre a commencé dans l'espace et si les extraterrestres ont influencé l'humanité dans les temps anciens».

S'engouffrer dans la faille de questions légitimes

Les questions sur lesquelles se basent les adeptes de la théorie des «Anciens astronautes» sont légitimes: elles ont aussi occupé les archéologues. Mais si ces derniers estiment avoir fourni des réponses convenables, ceux qui croient à la thèse des extraterrestres les mettent en doute.

Par exemple, pour l'une des plus connues: comment les Egyptiens ont-ils réussi à ériger les pyramides de Gizeh il y a près de 4'500 ans? La plus grande d'entre elles, la pyramide de Khéops, culmine à 147 mètres de haut et on estime que 2,3 millions de blocs de pierre ont été nécessaires à sa construction, indique National Geographic. Des pierres pesant entre 2,5 et 15 tonnes et venant parfois de loin.

Evidemment, la prouesse ayant mené à la réalisation de ces monuments fascine et questionne encore aujourd'hui. Mais on en sait davantage grâce aux fouilles archéologiques, qui ont démontré que les bâtisseurs des pyramides étaient des ouvriers qualifiés et bien nourris, installés à proximité du chantier, dans une ville temporaire. Les méthodes de construction exactes, par contre, ne sont toujours pas claires.

Alors pour les défenseurs de la théorie des «Anciens astronautes», le doute persiste. Notamment parce que les pyramides, celles d'Egypte comme d'autres ailleurs dans le monde, sont alignées sur les points cardinaux.

Ils pensent donc qu'elles servaient de repères aux extraterrestres. La pyramide de Teotihuacan, au Mexique, toujours selon cette interprétation, aurait même servi de «piste d'atterrissage» pour les êtres venus du ciel.

Et les lignes de Nazca ?

De nombreux autres sites remarquables sont considérés comme des «preuves» de ce qu'ils avancent par les adeptes de l'«Alien Theory». Le site de Stonehenge, en Angleterre, serait par exemple une espèce de portail, qui aurait permis aux aliens de repartir chez eux, une fois leur tâche accomplie.

Les lignes de Nazca, dans le désert péruvien, laissent aussi place aux conjectures. À ce jour, on ne sait pas exactement pourquoi ces quelque 360 figures géométriques et énormes dessins d'animaux ont été tracés sur le sol. D'après National Geographic, des recherches récentes ont montré que ces motifs indiquaient des sites sacrés dédiés à l'eau et à la fertilité.

Et si l'argument de la théorie des «Anciens astronautes» voulant qu'elles soient destinées aux visiteurs du ciel est séduisant, il faut noter que ces réalisations sont aussi visibles depuis les collines environnantes.

Objets, textes ou dessins: une question d'interprétation

On l'aura compris, dans tous les cas cités plus haut, tout est affaire d'interprétation. Dès qu'une énigme se pose pour les archéologues, l'«Alien theory» a son point de vue sur la question. Les Moais de l'île de Pâques, les pierres parfaitement empilées de la forteresse de Sacsayhuamán au Pérou, ou l'intrigant site préhistorique de Göbekli Tepe en Turquie, n'ont pas fini de faire s'affronter la science et les théories les plus fantasques.

Le réflexe de l'«Alien theory» est de combler systématiquement les vides ou les mystères encore existants avec ses explications propres. Et elle ne s'appuie pas uniquement sur les sites mégalithiques.

Des sculptures retrouvées lors de fouilles archéologiques, des gravures ou des dessins réalisés dans des temples ou des tombeaux peuvent aussi amener de l'eau au moulin de ses adeptes.

Sculpture retrouvée à Toprakkale en Turquie et conservée au Musée d'archéologie d'Istanbul. Capture d'écran Youtube

Un exemple célèbre est une sculpture retrouvée en 1973 à Toprakkale en Turquie. Vieille de 3000 ans, elle ressemble à une navette spatiale pilotée par un astronaute.

Une interprétation faite au XXIème siècle, avec un regard et un imaginaire contemporain. Mais que représente-t-elle vraiment? Mystère!

Enfin, la théorie des «Anciens astronautes» croit également déceler des «preuves» dans les textes religieux. Les civilisations primitives auraient cru, en voyant arriver les extraterrestres, que ceux-ci étaient des «dieux», tant ils étaient avancés par rapport à eux.

Les mythes et religions seraient nés des récits que l'on a fait de ces «visites» et dont les informations se seraient déformées avec le temps. Dès lors, la tradition orale et les textes anciens peuvent tous être réinterprétés à l'aune de cette théorie... qui reste une théorie.