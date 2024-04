Forte secousse dans les Champs Phlégréens, aussi ressentie à Naples

Tôt ce matin, une secousse sismique de magnitude 3,9, dont l'épicentre se situe dans la région des Champs Phlégréens (Campi Flegrei), a réveillé de nombreux Napolitains qui l'ont ressentie distinctement, en particulier aux étages supérieurs des immeubles.

Sur une photo prise le 9 octobre 2023, un opérateur de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie, site de Fuorigrotta à Naples, le plus ancien observatoire du Vésuve au monde, où une attention particulière est portée à la zone des Champs Phlégréens. IMAGO/Avalon.red

SDA/pab/Trad Valérie Passello

L'événement a été localisé à une profondeur de 3 kilomètres avec un épicentre dans le golfe. Dans la région de Bacoli, plusieurs personnes effrayées sont descendues dans la rue. La secousse a été ressentie dans plusieurs quartiers de Naples.

L'Institut national italien de géophysique et de volcanologie a indiqué que le tremblement de terre s'est produit à 5h44. Selon des ressources en ligne qui calculent la profondeur à laquelle il s'est produit, le tremblement de terre a été ressenti dans la mer entre 6 et 12 kilomètres de Naples et la magnitude serait de 4,8.

Déjà une forte secousse la nuit précédente

La nuit précédente, une secousse sismique de magnitude 2,4 a été ressentie à 3h47 par les habitants de la zone des Champs Phlégréens, dans les districts d'Agnano et de Bagnoli, à Naples et dans les communes voisines, entre Pouzzoles et Bacoli, dans le cadre d'un essaim sismique caractérisé par une cinquantaine de secousses, mais toutes de faible intensité, ne dépassant jamais une magnitude de 1,4.

Rappelons que les Champs Phlégréens subissent depuis des années le phénomène de bradyséisme, c'est-à-dire l'abaissement ou le soulèvement rapide du sol, en moyenne d'un centimètre à la fois.

Le dernier précédent remonte au 14 avril 2024: la magnitude était alors de 3,7. Entre-temps, la zone rouge du phénomène a été définie. Elle comprend 85 000 personnes et 15 000 bâtiments.

La carte des dangers, avec les deux zones d'évacuation dans la région napolitaine.

Les communes de Pozzuoli, Bacoli, ainsi que la ville de Naples, avec Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, une partie de l'Arenella, Vomero, Chiaiano et San Ferdinando, sont partiellement concernées, comme le rappelle le site open.olnine.