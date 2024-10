Fortes précipitations attendues - Nouvelle alerte de MétéoSuisse

De fortes précipitations sont attendues entre aujourd'hui et mercredi dans les Alpes occidentales, particulièrement en Romandie. MétéoSuisse a émis une alerte de niveau 3 pour plusieurs régions, dont le Bas-Valais, le Chablais, l’Ouest de l’Oberland bernois et les Préalpes vaudoises et fribourgeoises.

Des cumuls de précipitations de 50 à 90 mm sont attendus dans le Bas-Valais et le Chablais ainsi que dans les Préalpes romandes et l'Ouest de l'Oberland bernois. 30 à 50 mm sont attendus dans les régions avoisinantes. https://www.meteosuisse.admin.ch/

blue Newsa NB Barman Nicolas

Ce phénomène est provoqué par un courant perturbé d’altitude qui se forme entre des masses d’air chaud et froid.

Des cumuls de précipitations de 50 à 90 mm

Ce courant, appelé jet-stream, se rapproche des Alpes suite à une dépression sur le Benelux. Les précipitations associées devraient être abondantes avec des quantités allant de 50 à 90 millimètres.

Le pic de ces précipitations est attendu entre mardi 18h et mercredi 3h du matin, augmentant les risques de crues et de glissements de terrain sur les pentes escarpées.

Neige dès 2000 m.

La limite des chutes de neige sera d’abord élevée, entre 2700 et 3000 mètres, avant de descendre à environ 2000 mètres en fin d’épisode.

10 à 30 cm de neige fraîche sont attendus au-dessus de 3000 m. mardi et de 5 à 10 cm en dessus de 2500 m dans les Alpes valaisannes mercedi.

Bien que ces régions soient les plus touchées, l’étendue exacte des précipitations reste incertaine, notamment pour les régions plus au nord comme l’Ajoie. Selon la trajectoire du jet-stream, elles pourraient être moins affectées.