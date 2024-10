Français le plus recherché d'Europe : son... pied a été retrouvé sur une plage

Le Parquet d'Annecy a confirmé ce mardi qu'un pied appartenant à Cyrille Picard, suspecté du meurtre de sa fille Célia en 2022 près de Genève, avait été retrouvé en début d'année sur une plage de la Côte atlantique française.

#MostWanted | Cyrille Picard est le fugitif français le plus recherché d'Europe, suspecté du meurtre de sa fille. Chaque détail peut être important pour aider la #PoliceJudiciaire et @Europol à le retrouver https://t.co/iDF3voMuaY https://t.co/4cX4wVTyoh pic.twitter.com/6clh8SjIjC — Police nationale (@PoliceNationale) January 15, 2024

blue News Clara Francey

Comme le révèle ce mardi 8 octobre «Le Nouveau Détective», une sordide découverte a été faite le 16 février dernier par un promeneur sur une plage près de Royan, en Charente-Maritime : il est tombé sur une chaussure dans laquelle il y avait... un pied !

Et il s'avère, après analyses ADN, que ce membre appartient à Cyrille Picard, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen depuis mai 2022 et le meurtre de sa fille Célia, 10 ans.

«C'est une découverte troublante, mais elle ne conduit pas à la fermeture de la procédure judiciaire. Elle ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer le décès du suspect. L'instruction est donc toujours en cours», explique la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, dans les colonnes de «France 3 Auvergne-Rhône-Alpes».

Introuvable depuis mai 2022

Cyrille Picard est considéré par Europol, l'agence européenne de police criminelle, comme le fugitif français «le plus recherché d'Europe». Le Haut-Savoyard est le principal suspect du meurtre de sa fille, retrouvée sans vie par son frère après avoir été étranglée, battue et en partie brûlée. La macabre découverte avait été faite le 12 mai 2022 au domicile familial, à Veigy-Foncenex, en France voisine, alors que les parents «étaient en cours de séparation».

Pour l'avocat de la mère de Célia, Me Georges Rimondi, il est toutefois peu probable que Cyrille Picard, qui n'a plus été vu depuis le jour du drame, soit encore en vie, comme il l'explique dans les colonnes du «Parisien» : «Certes, on peut vivre sans un pied. Encore faut-il qu’il y ait une intervention chirurgicale réalisée dans de bonnes conditions. Or là, tout porte à croire que l’accident est survenu dans des conditions qui ne permettent pas de préserver la survie».