Les batteries lithium-ion mal éliminées peuvent prendre feu. Une nouvelle campagne vise à sensibiliser la population suisse au risque d'incendie qui en découle.

De telles batteries se trouvent souvent dans des produits que l'on ne soupçonnerait pas au premier abord, prévient Swiss Recycle, par exemple dans une peluche parlante. (image d'illustration) IMAGO/Depositphotos

ATS

De telles batteries se trouvent souvent dans des produits que l'on ne soupçonnerait pas au premier abord, prévient vendredi Swiss Recycle, le centre de compétences pour le recyclage et l'économie circulaire en Suisse. Par exemple dans une peluche parlante, une carte d'anniversaire musicale ou des écouteurs sans fil.

Si de tels objets finissent dans les déchets normaux, ce ne sont pas seulement de précieuses matières premières qui sont gaspillées, précise le communiqué. En Suisse, il arrive régulièrement que des batteries mal éliminées déclenchent des incendies, que ce soit dans les ménages, dans les véhicules d'élimination des déchets, ou dans les usines de traitement et de recyclage des déchets.

Les systèmes de collecte des piles et appareils électroniques participent également à la campagne de sensibilisation aux côtés de Swiss Recycle. Les consommateurs trouveront sur le site risqueincendie.ch des informations sur le bon usage des batteries. Un film de d'information fait également partie de la campagne. Des affiches, dépliants et autocollants sont par ailleurs distribués aux communes et entreprises de collecte.

misc, ats