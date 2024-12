Les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont annoncé dimanche la mort d'un bébé de moins de trois semaines à cause du «froid intense» que connaît actuellement le territoire palestinien. Ce dernier est dévasté par plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas.

Keystone-SDA ATS

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a fait savoir dans un communiqué que Joumaa al-Batran, qui n'avait que 20 jours, «est mort en raison du froid intense», alors que son frère jumeau Ali reste en soins intensifs dans un hôpital local.

Marwan al-Hamas, responsable des hôpitaux de campagne à Gaza, a confirmé le décès et indiqué que cinq nourrissons étaient désormais morts ces dernières semaines dans la bande côtière palestinienne «en raison du froid».

«Ni électricité ni eau chaude ni chauffage»

«Il n'y a ni électricité ni eau chaude, ni gaz ni chauffage, ni nourriture», a déploré Yahya al-Batran, le père du bébé. «Mes enfants meurent sous mes yeux et personne ne s'en soucie. Joumaa est mort et je crains que son frère ne le suive.»

Yahya al-Batran raconte vivre avec sa femme sous «une vieille tente délabrée» dans la ville de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza.

Le service de presse du gouvernement du Hamas a alerté dimanche sur les mauvaises conditions météorologiques attendues dans les heures et les jours à venir à Gaza, «une sérieuse menace pour les familles déplacées vivant dans des tentes».

La grande majorité des habitants de Gaza ont été déplacés au moins une fois depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien.