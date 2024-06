La Lake Parade fera vibrer la rade de Genève les 20 et 21 juillet. Au programme: le cortège des Lake Mobiles le samedi après-midi suivi de la soirée Lake Sensation et une after Lake le dimanche après-midi. Plusieurs stars montantes de la scène internationales seront aux platines.

La Lake Parade fera vibrer la rade de Genève les 20 et 21 juillet. Au programme: le cortège des Lake Mobiles le samedi après-midi suivi de la soirée Lake Sensation et une after Lake le dimanche après-midi (archives). ATS

ATS

Une quinzaine de Lake Mobiles seront présentes à la Lake Parade, qui partira samedi à 15h00 de la rive droite de la rade. Pour la première fois, deux chars aux sonorités latino tropical participeront au cortège, ont annoncé mardi les organisateurs de la manifestation.

La Lake Sensation prendra le relai à 18h00 à l'arrivée des chars sur la rive gauche, dans un périmètre étendu, cette année, de Baby-Plage jusqu'au Port Noir. Deux scènes principales et treize dancefloors, avec différents univers musicaux, feront danser les fêtards jusqu'à 02h00. Stands de nourriture, food trucks et bars seront de la partie.

Dispositif de sécurité

Plus de 150 DJs sont annoncés à la Lake Sensation, dont des stars montantes comme Shimza, une figure emblématique de la scène électronique sud-africaine, Fedele, un Italien qui fusionne électro, techno et émotions, ou encore le DJ et producteur espagnol Arodes. De nombreux talents régionaux sont aussi programmés.

Un dispositif de sécurité sera déployé à la Lake Sensation. Les participants passeront un checkpoint à l'entrée du périmètre. En outre, des associations actives dans la réduction des risques liés à la consommation d'alcool et de substances psychoactives seront présentes.

Grand brunch, concerts live, DJs, animations, activités pour les enfants, la journée de dimanche, de midi à 20h00, sera dédiée aux familles. La programmation musicale éclectique devrait contenter petits et grands, selon les organisateurs. Les accès au lac resteront ouverts, permettant à la population de se baigner.

www.lakeparade.ch

za, ats