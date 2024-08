La fondation de l'acteur américain George Clooney et de son épouse, l'avocate Amal Clooney, qui lutte notamment pour la justice et l'égalité, a été déclaré «indésirable» et donc interdite en Russie, a annoncé lundi le Parquet général russe.

La fondation de l'acteur américain George Clooney a été interdite en Russie. Paul Smith / Featureflash

AFP Gregoire Galley

La fondation Clooney Foundation for Justice «mène un travail d'ampleur visant à discréditer la Russie, soutient activement de faux patriotes et membres des groupes extrémistes et terroristes interdits», a affirmé le Parquet dans un communiqué.

«Sous couvert d'idées humanitaires, ces +lutteurs pour la justice+ (...) font avancer les initiatives de poursuites pénales contre les plus hautes autorités russes», a-t-il dénoncé.

«Les activités de l'ONG Clooney Foundation for Justice sont déclarées indésirables sur le territoire de notre pays», conclut le communiqué intitulé ainsi: «Le Parquet général russe a apprécié le talent de comédiens des activistes hollywoodiens».

Le pouvoir russe n'a cessé de renforcer la répression de toute voix dissidente depuis le lancement en février 2022 de son offensive militaire en Ukraine.

Début août, le bureau du procureur général russe avait déclaré «indésirable» la fondation allemande Konrad Adenauer, qui vise notamment à promouvoir la démocratie. En juillet, le média d'information russe The Moscow Times avait été interdit.