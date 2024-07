Durant le premier semestre 2024, il a plu en abondance et très souvent. Dans le même temps, les apparitions du soleil ont été inférieures à la moyenne, a rapporté dimanche la radio alémanique SRF qui rapporte un déficit d'ensoleillement d'environ 200 heures, soit 20%.

Même la région la plus ensoleillée de Suisse n'a pas été épargnée: Lugano a enregistré 72 jours pluvieux contre 48 en moyenne.

Il faut remonter à huit et onze ans en arrière pour retrouver encore moins d'heures de soleil en Suisse, au nord des Alpes durant les six premiers mois de l'année. Au sud des Alpes, cela n'était plus arrivé même depuis près de 40 ans. SRF Meteo indique 1986 pour Lugano et 1983 pour Coire.

A contrario, les précipitations indiquent un excédent dans presque toute la Suisse pour ce premier semestre. Mais c'est surtout l'est et le sud du pays qui ont été particulièrement touchés, avec 40 à 60% de pluie en plus que d'habitude.

Non seulement, les précipitations ont été plus abondantes mais aussi plus fréquentes que la moyenne des autres années, note SRF. Par exemple à Braunwald (GL), il a plu ou neigé 96 jours au cours du premier semestre 2024, soit plus d'un jour sur deux.

La moyenne s'établit en principe à 82 jours. Un jour de précipitations est un jour où il a plu au moins un millimètre, soit un litre par mètre carré. Même la région la plus ensoleillée de Suisse n'a pas été épargnée: Lugano a enregistré 72 jours pluvieux contre 48 en moyenne.

