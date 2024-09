Gustin, candidat suisse à Koh-Lanta, accusé d'avoir tabassé une femme

Gustin, le candidat vaudois de Koh-Lanta, se retrouve au cœur d'une polémique. L'ancien maître-nageur est sous le coup d'une plainte pénale après une violente bagarre survenue en août 2023 à Yverdon-les-Bains (VD).

blue News Marc Schaller

Gustin, le candidat yverdonnois de 26 ans de Koh-Lanta, passionné de surf, de natation et de survie, et suivi par plus de 110'000 abonnés sur Instagram sous le pseudo de SwissWildness, est rattrapé par une sombre affaire.

Le 6 août 2023, dans la salle de concert L'Amalgame à Yverdon-les-Bains, une altercation a éclaté entre le jeune homme, son ami, et trois agents de sécurité, rapporte «24 Heures».

Selon l'une des agentes de sécurité agressées ce soir-là, Gustin aurait commencé par l’insulter violemment. «Je l’ai rejoint pour lui demander de descendre [de la scène]. Il m’a traitée de ‹grosse pute› et de ‹salope›», raconte-t-elle.

Alors qu’elle tentait de calmer la situation, la soirée a rapidement basculé dans la violence. «Il m’a mis deux coups de poing au visage. J’étais sonnée. Je saignais», se souvient la victime, qui a dû être hospitalisée pour une fracture du nez et des hématomes.

L'agente de sécurité n'a eu d'autre choix que d'utiliser son spray au poivre pour se neutraliser les deux assaillants, en attendant l'arrivée de la police. «Je me suis défendue. Je n’avais pas le choix. C’était la première fois en six ans de service de sécurité qu’on venait me taper directement», confie-t-elle.

«Au cours de son transfert au poste, il a encore insulté les policiers et craché dans le véhicule de patrouille. Idem dans le box de maintien», a indiqué la Police Nord vaudois au quotidien.

«Je n’avais jamais rien vu d’aussi violent de ma vie»

Une témoin présente ce soir-là décrit la scène: «Les deux gars ont tabassé l’agente de sécurité pendant peut-être une minute. Ils l’ont frappée au visage. Elle a fini par terre. Je n’avais jamais rien vu d’aussi violent de ma vie. Gustin, c’est un baraqué, il a fallu trois autres agents pour le maîtriser.»

De son côté, la victime n’a pas oublié cet épisode. «J’ai beaucoup de rancœur contre ce monsieur. C’est trop facile de se mettre en avant, de devenir un personnage public, alors qu’il s’en est pris à une femme qui fait un métier d’homme. L’alcool n’excuse pas tout. Je trouve ça honteux. Je crains qu’il s’en prenne à une autre femme», déplore-t-elle. Elle espère que la justice permettra de rétablir la vérité.

Contacté par le quotidien, Gustin a refusé de donner sa version des faits concernant cette histoire.

Le Ministère public vaudois a confirmé qu’une plainte pénale avait été déposée et qu’une instruction était en cours.