Alors qu'un de ses procès se poursuit, Harvey Weinstein est bien mal en point. Le représentant du producteur, qui a été accusé lors de la vague #MeToo de nombreux actes de violences sexuelles sur plusieurs femmes, a précisé auprès de NBC et ABC les maux dont souffre son client.

Harvey Weinstein a été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 et une double pneumonie. Le magnat du cinéma en disgrâce se trouve actuellement dans un établissement médical de la prison avant son nouveau procès.

L'ancien producteur de 72 ans y est « traité pour une myriade de problèmes de santé dont il souffre encore quotidiennement, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la sténose de la colonne vertébrale, la présence de liquide dans le cœur et les poumons, et diverses autres affections», selon une déclaration fournie aux chaînes de télévision NBC et ABC par son représentant, Craig Rothfield.

Ce dernier a aussi précisé qu'Harvey Weinstein avait été transféré de la prison de Rikers Island à l'unité pénitentiaire de l'hôpital Bellevue. « En outre, M. Weinstein a été testé positif au Covid et a contracté une double pneumonie», ajoute la déclaration.

Harvey Weinstein est dans l'attente d'un nouveau procès après que la cour d'appel de l'Etat de New York a annulé, en avril, sa condamnation pour viol en 2020. Il avait été condamné à 23 ans de prison après qu'un jury l'eut reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol.

« Nous concluons que le tribunal de première instance a admis à tort le témoignage d'actes sexuels antérieurs présumés contre des personnes autres que les plaignants des crimes sous-jacents», a déclaré la cour d'appel dans sa décision, selon l'Associated Press. « La réparation de ces erreurs flagrantes est un nouveau procès.»

