Le parquet de Strasbourg a annoncé dimanche déférer devant le juge d'instruction deux suspects dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après la mort vendredi à la sortie d'une boîte de nuit à Bernolsheim (Bas-Rhin) d'un jeune homme de 21 ans atteint par un coup de couteau.

Le premier suspect s'est rendu de lui-même aux autorités, le second a été interpellé (image d'illustration).

Le deux suspects sont âgés de 18 et 20 ans et originaires de Strasbourg. Sur les faits ayant abouti à la mort de la victime, le parquet a évoqué une «scène unique de violence».

Il a requis la mise en examen du premier pour meurtre par personne en état d'ivresse et conduite sans permis, et pour complicité de meurtre aggravé pour le second. Le premier suspect s'est rendu de lui-même aux autorités, le second a été interpellé.

Les pompiers du Bas-Rhin étaient intervenus vendredi peu avant 05h00 sur le parking de la boite de nuit le Mille Club à Bernolsheim, pour porter secours à un homme atteint d'un «coup de couteau au thorax». L'homme est décédé sur place.

La boîte de nuit avait organisé une soirée spéciale pour la célébration d'Halloween. Dans un communiqué, les gestionnaires de l'établissement ont adressé leurs «pensées les plus sincères» à la famille de la victime.

Sur les réseaux sociaux, des usagers ont décrit des scènes de violence ou d'agressivité dans une boîte de nuit bondée, rendant compliqués les déplacements à l'intérieur de l'établissement. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Haguenau. Une autopsie doit être pratiquée lundi.

