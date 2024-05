«C'est décontracté pour les vacances, mais au quotidien...»

Il y a 30 ans, Reto Patt a laissé la Suisse derrière lui. Depuis, le Grison vit au Costa Rica, où il dirige une école de langues. Il s'est entretenu avec blue News sur ce qu'il faut faire pour réussir son expatriation.

Vanessa Büchel

Depuis que Reto Patt a émigré au Costa Rica il y a 30 ans, beaucoup de choses ont changé dans sa nouvelle patrie. Ce Grison d'origine s'est installé dans le village de surfeurs de Tamarindo, où il dirige avec sa femme Shirley (59 ans) l'école de langues Wayra. Aujourd'hui, l'ancien «petit village de pêcheurs» est méconnaissable.

«Lorsque je suis arrivé ici en 1994, Tamarindo était encore très petit et comptait environ 600 habitants. Aujourd'hui, c'est un hotspot touristique en plein essor qui s'est considérablement développé», explique l'enseignant primaire de formation, lorsque blue News lui rend visite à l'école de langues située au centre.

Reto Patt dirige depuis 1998, avec sa femme Shirley, l'école de langues Wayra à Tamarindo, au Costa Rica. Shirley a ouvert l'école en 1996 déjà. Vanessa Büchel

Selon lui, cela a - comme tout le reste - ses avantages et ses inconvénients. «Aujourd'hui, nous avons une infrastructure très bien développée avec des supermarchés, des magasins, des écoles et tout ce dont on a besoin, mais entre-temps, il y a aussi beaucoup trop de monde, de touristes et d'habitants», explique Patt, pensif. La verdure d'autrefois a fait place à des immeubles d'habitation, des bunkers d'hôtels et des centres commerciaux.

Dans la cour intérieure de l'école de langues, les arbres verdoyants bruissent encore dans le vent. Un toucan est perché sur une branche et profite de cette petite oasis au milieu d'une ville de plus en plus animée. Presque tous les jours, des singes s'égareraient également ici, ce qui constitue toujours une attraction pour les élèves. «Nous avons délibérément construit autour des arbres et voulions que l'installation reste aussi naturelle que possible, afin de ne pas priver les animaux indigènes de leur habitat».

Une petite annonce a changé sa vie

Depuis qu'il est jeune, Reto Patt a ressenti un «appel d'air» en direction de l'Amérique latine, comme le Grison l'avoue dans l'entretien. «J'ai toujours été attiré par les gens, les cultures, les pays et le climat».

Au début des années 1990, avant de prendre la décision d'émigrer en 1994, l'enseignant a fait un voyage dans différents pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il a également visité le Costa Rica, mais à l'époque, il n'était pas encore allé à Tamarindo. Il ne pensait pas encore que ce petit pays - également appelé la Suisse d'Amérique centrale - deviendrait un jour sa nouvelle patrie.

De retour en Suisse, Patt a finalement découvert une annonce dans le Bündner Zeitung. «La famille suisse propriétaire de l'hôtel Capitán Suizo cherchait un professeur particulier pour ses enfants. J'ai immédiatement répondu à l'annonce et c'est ainsi que j'ai décroché mon premier emploi au Costa Rica. C'était il y a exactement 30 ans».

La Suisse d'Amérique latine est moins «bien organisée»

Depuis, Reto Patt vit à Tamarindo. Depuis, la Suisse ne lui a jamais vraiment manqué. Et aujourd'hui encore, pour l'enseignant, sa nouvelle patrie n'a rien perdu de sa magie. «Quand je quitte le Costa Rica pour un certain temps et que j'y retourne, je réalise à chaque fois à quel point c'est un bel endroit».

Mais s'il est tout à fait honnête, il y a quand même eu de temps en temps, au cours de ces 30 années, des moments où certaines choses de la Suisse «bien organisée» lui ont manqué. «J'ai dû me rendre à l'évidence: les choses ne fonctionnent tout simplement pas de la même manière ici qu'en Suisse. Par exemple, lorsque nous faisons faire des travaux à l'école, nous devons être sur place, sinon les choses n'avancent tout simplement pas».

La fiabilité n'est pas le mot d'ordre des «Ticas» et des «Ticos», «Pura Vida» ou «Mañana» sont plutôt leur mentalité. «C'est décontracté quand tu es ici en vacances, mais au quotidien, cela peut parfois poser des problèmes».

La fondue Emmi aide à combattre le mal du pays

Pour Patt, il n'est pas question de rentrer complètement en Suisse.« "Bien sûr, ma famille et mes collègues me manquent, et de temps en temps, ce serait bien de pouvoir rentrer brièvement chez moi à Jenaz, dans le Prättigau, pour une semaine de ski, mais ensuite, ce serait déjà bien pour moi"», dit l'expatrié en souriant.

Si le mal du pays le prenait, il mangerait une fondue Emmi au dîner. «Oui, on en trouve vraiment ici et, étonnamment, elle n'est pas si chère - un paquet coûte entre douze et treize francs, je crois», explique Patt.

D'une manière générale, Tamarindo offre de nombreuses possibilités culinaires. «On trouve de tout ici, de la cuisine chinoise à la cuisine indienne en passant par la cuisine polonaise». Si Patt trouve la nourriture typiquement costaricienne, qui comprend généralement du riz, des haricots et des bananes plantains, plutôt ennuyeuse, il l'a tout de même volontiers adoptée.

Tous les deux ans, le Grison essaie de planifier une visite au pays. Sa femme, originaire de Bolivie, et ses deux fils (22, 25) l'accompagnent alors. Grâce aux vols directs d'Edelweiss entre l'aéroport de Libéria, non loin de là, et Zurich, le retour au pays est devenu beaucoup plus confortable.

Tenir bon et ne pas abandonner

Pendant son séjour au Costa Rica, Patt a connu des hauts et des bas. La pandémie a été l'un des défis auxquels le couple a dû faire face. «Nous n'avons pas eu d'étudiants pendant des mois et nous n'avons reçu aucune aide de l'État», se souvient l'enseignant.

Depuis, tout est devenu plus cher - le sac d'oignons, mais aussi les loyers. Actuellement, les Patt vivent à l'étage supérieur de l'un des bâtiments scolaires. «C'est bien sûr pratique, car nous n'avons pas un long trajet à faire pour aller travailler, mais cela nous prive aussi de notre intimité», objecte Shirley Patt. De nombreux propriétaires préfèreraient louer leurs appartements ou leurs maisons sur Airbnb, car cela rapporte plus d'argent.

Mais abandonner n'a jamais été une option pour le Grison. «L'expérience m'a montré qu'en émigrant, tout ne se passe pas toujours parfaitement, que l'on tombe parfois dans un trou, mais que tout rentre ensuite dans l'ordre. L'important, c'est d'essayer de tirer le meilleur parti de chaque jour et de s'accrocher», conseille Patt.

Dans la phase initiale, on se trouve dans une sorte de phase «wow». Tout est alors «génial et encore plus génial». Dès que ce sentiment s'estompe - ce qui a été le cas pour Patt après environ deux ans au Costa Rica -, il ne faut pas simplement jeter l 'éponge, mais continuer à se battre.

«Il y aura des choses qui te feront perdre tes nerfs, cela fait partie du jeu. Pour moi, la vie au Costa Rica signifie certes moins de structure et de fiabilité, mais elle recèle en revanche plus de liberté». Dans sa nouvelle patrie, tout est moins «étroit et bünzlig». Là aussi, ce coureur passionné voit les avantages et les inconvénients.

En outre, il recommande aux émigrants potentiels de s'intéresser de près aux us et coutumes et à la culture du pays. «Et si l'on parle déjà la langue, cela facilite bien sûr aussi les choses».

Des projets d'avenir clairs

Les deux fils, après des études aux États-Unis, sont entre-temps également de retour à Tamarindo : «Shirley et moi nous sommes rencontrés lorsque je travaillais au Capitán Suizo. Elle vivait alors à New York et venait ici en vacances», se souvient l'enseignant de ses débuts au Costa Rica. Pendant son séjour, elle a certes séjourné dans le même hôtel, mais ils se sont rencontrés dans un bar du village.

«C'est là qu'elle m'a vu danser pour la première fois», dit Reto Patt en riant et en jetant un coup d'œil à sa femme. L'épouse sourit et rétorque : «Mais ce n'est définitivement pas son déhanchement qui m'a fait tomber amoureuse de lui».

Les Patt ont déjà réfléchi à ce que sera leur vie une fois à la retraite. Le Grison ne se voit pas revenir en Suisse toute l'année, mais pas vivre non plus exclusivement au Costa Rica. «Je ne veux pas passer cette période de ma vie dans un seul endroit».

Si le couple ne dirigeait pas l'école, il aurait sans doute quitté Tamarindo depuis longtemps. Car le climat y est tout simplement trop «morose», jugent-ils. De plus, Patt préfère les endroits plus calmes et plus proches de la nature.

«Le plan parfait serait: quelques mois par an en Suisse, quelques mois en Bolivie ou aux États-Unis et le reste du temps, n'importe où».

Le regard de Reto Patt se perd dans le lointain et s'arrête sur le toucan dans le palmier. «Le Costa Rica est un pays magnifique, aussi vert et riche en espèces que la Suisse, relativement petit, sûr et plutôt calme sur le plan politique». L'enseignant grison est reconnaissant d'être tombé sur cette annonce dans le journal il y a tant d'années - qui a changé sa vie à jamais.

Ce reportage a été réalisé dans le cadre d'un voyage de presse organisé par Edelweiss.