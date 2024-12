Il remporte une somme colossale au loto puis décède mystérieusement

Un Brésilien a récemment gagné 30 millions de francs au loto. Avant même de pouvoir profiter de son gain, le malheureux est mort dans des circonstances mystérieuses après avoir reçu des soins dentaires. La police mène l'enquête.

Un gagnant du loto brésilien est mort peu après avoir gagné une immense somme d’argent (image symbolique). ats

blue News / trad. ai-scrape

Antônio Lopes de Siqueira a vécu le 9 novembre l'un des moments les plus heureux de sa vie lorsqu'il a décroché le jackpot d'une loterie brésilienne et a gagné près de 32 millions d'euros (environ 30 millions de francs). Mais le bonheur n'a pas duré longtemps, car moins d'un mois plus tard, l'homme de 73 ans est décédé de manière inexpliquée.

Selon le journal brésilien «O Globo», Siqueira ne savait pas encore comment dépenser son gain. «Je n'ai pas encore eu le temps d'en profiter», aurait-il déclaré. Alors que d'autres auraient peut-être investi immédiatement dans l'immobilier ou acheter des voitures, le nouveau multimillionnaire de Cuiabá, dans l'État du Mato Grosso, a décidé de se faire d'abord refaire les dents. Pendant une semaine, il s'est fait soigner dans une clinique de sa ville natale.

Décès inattendu pendant le traitement

Mais l’inconcevable s'est produit pendant le traitement dentaire puisque Siqueira a brusquement rendu son dernier souffle. La cause exacte du décès n'est pas encore connue et une autopsie devrait permettre d'en savoir plus.

La police a ouvert une enquête et prévoit d'interroger le dentiste ainsi que des témoins. Selon les premières hypothèses, l'homme de 73 ans serait tombé subitement malade pendant le traitement. On sait qu'il a souffert d'hypertension et de diabète par le passé.

L'établissement responsable du traitement a déclaré qu'il attendait un rapport qui devrait clarifier les détails techniques de l'incident. La clinique a souligné qu'elle coopérait avec les autorités et soutenait la famille du défunt. Antônio Lopes de Siqueira doit être enterré à Jaciara, la ville d'où est originaire sa famille.

La rédactrice a rédigé cet article à l'aide de l'IA. Tous les contenus ont été vérifiés.