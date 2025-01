Ils allument un barbecue à l'intérieur: drame dans un appartement

Les pompiers d'Angoulême, en France, sont intervenus en force pour secourir des personnes qui avaient allumé un barbecue dans leur appartement. Trois d'entre elles se trouvent dans un état grave, relate «France 3 Régions».

Les personnes ont été intoxiquées par la fumée à l'intérieur de l'appartement. (image d'illustration) ivansmuk / Getty Images

Rédaction blue News Valérie Passello

Pas moins d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour une intervention hors du commun le 4 janvier dernier à Angoulême. Appelés d'abord parce qu'un enfant faisait un malaise, ils ont découvert... qu'un barbecue au charbon avait été allumé à l'intérieur de l'appartement où ils sont intervenus!

À l'arrivée des soldats du feu, l'homme qui les avait contactés a lui aussi commencé à se sentir mal, écrivent nos confrères.

Huit personnes étaient présentes dans le logement et au final, rapporte «France 3 Régions», trois d'entre elles ont été hospitalisées dans un état grave. Un enfant de cinq ans fait partie des victimes intoxiquées par la fumée. Les trois adultes et deux enfants restants s'en sont tirés sans mal.

L'immeuble tout entier a été évacué le temps de l'intervention, mais les habitants ont ensuite pu rentrer chez eux.

Toujours à l'air libre!

Swisscaution rappelle que chaque année, des accidents liés à l'utilisation de barbecues sont recensés, également en Suisse.

Un barbecue doit toujours, sans exception, être placé à l’air libre sur un sol stable.

Le jardin est l’emplacement idéal et le plus sécurisé. Le barbecue doit en outre se trouver à l’abri du vent et à un endroit isolé et dégagé, loin des meubles de jardin.

N’installez jamais votre gril dans un garage ou une véranda, ajoute Swisscaution, car celui-ci va consommer l’oxygène de la pièce et dégager des fumées chargées en monoxyde de carbone pouvant provoquer des intoxications.