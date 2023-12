Ils ont vendu tous leurs biens: les passagers le bec dans l'eau!

De nombreux passagers s'étaient engagés pour une croisière de trois ans autour du monde, mais le navire... a disparu. Les gens se sont retrouvés sans ressources : certains avaient vendu leur maison et autres biens et n'ont plus d'endroit où aller.

Le navire de croisière AIDAaura au Cruise Center Altona à Hambourg : la croisière de trois ans "Life at Sea Cruises" devait avoir lieu sur le navire, mais l'achat n'a pas eu lieu. Imago

Ils étaient bien partis pour vivre l'expérience d'une vie: parcourir le monde dans le confort d'un bateau de croisière pendant trois ans à un prix correspondant au coût normal de la vie. Mais leur rêve tombe brusquement à l'eau: le voyage avait déjà été reporté à plusieurs reprises par l'organisateur «Life at Sea Cruises» et vient d'être complètement annulé.

La compagnie a promis de rembourser le prix du voyage et a offert de payer l'hébergement et les vols de retour jusqu'au 1er décembre pour toute personne bloquée à Istanbul. Mais certains passagers n'ont nulle part où rentrer: ils ont vendu ou loué leur maison et se sont débarrassés de leurs biens en prévision de ce tour du monde.

Des dizaines de milliers de dollars

La plupart des personnes qui avaient réservé l'une des 111 cabines du navire de luxe ont dépensé des dizaines de milliers de dollars pour ce qui aurait dû être l'expérience d'une vie et devront probablement attendre plusieurs mois avant de récupérer leur argent.

La compagnie a indiqué qu'elle procéderait à des remboursements mensuels, à partir de la mi-décembre et jusqu'à la fin du mois de février. «En ce moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont nulle part où aller, et certains ont besoin de leurs remboursements pour trouver un logement», a déclaré un passager à CNN.

L'AIDA aura a été vendu à des concurrents

La vente... à la concurrence!

La croisière devait initialement partir d'Istanbul le 1er novembre, mais peu avant cette date, le départ a été reporté au 11 novembre et transféré à Amsterdam. Le départ a ensuite été de nouveau reporté au 30 novembre.

Ce n'est que le 17 novembre, soit moins de deux semaines avant la troisième date de départ prévue, que les passagers ont été informés de l'annulation totale de la croisière.

«Life at Sea Cruises» avait prévu d'acheter l'AIDAaura, un navire retiré cet été à «AIDA Cruises», une filiale allemande de Carnival Corp. Initialement, la compagnie avait prévu de conclure la vente avant la fin du mois de septembre.

Cependant, après six semaines d'incertitude, au cours desquelles «Life at Sea Cruises» a répété à ses clients que la vente prendrait plus de temps que prévu, une autre compagnie, «Celestyal Cruises», a annoncé le 16 novembre qu'elle achèterait l'AIDAaura.

Le lendemain, Vedat Ugurlu, propriétaire de «Miray Cruises», qui possède à son tour «Life at Sea Cruises», s'est excusé «profondément pour les inconvénients».

Dans le message vidéo adressé aux passagers, il confirme que la croisière n'a pas pu avoir lieu comme prévu. La raison en est que la compagnie n'avait pas les moyens de payer les 40 à 50 millions de dollars nécessaires à l'achat du navire, rapporte «CNN».

M. Ugurlu a expliqué que, bien que la compagnie ait versé l'acompte pour le navire, les investisseurs «ont refusé de continuer à nous soutenir en raison des troubles au Moyen-Orient». Rappelons que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, soit une semaine après la vente du navire.