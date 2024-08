Trois mille vacanciers ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi d'un camping de Canet-en-Roussillon, dans le sud de la France, à cause d'un incendie ensuite maîtrisé par les pompiers, selon un communiqué des services de secours.

Vue de la marina de Canet-en-Roussillon. (image d'illustration) imago images/Andia

L'incendie dans ce département des Pyrénées-Orientales, attisé par des vents soufflant à 80 km/h, s'est déclaré vers 02H00 et a détruit un mobil-home. «Cinq autres ont été partiellement touchés ainsi qu'une caravane», est-il précisé dans le communiqué.

Les touristes ont été accueillis dans un bâtiment municipal.

Un autre incendie qui s'était déclaré dimanche après-midi toujours dans le sud, à Frontignan (Hérault), a, lui, été «fixé» par les pompiers dans la nuit, après avoir ravagé environ 350 hectares de pinède sans faire de blessé, a-t-on appris lundi matin auprès des pompiers.

«Le feu est fixé depuis deux heures et demie et on travaille toujours dessus parce qu'on a de nombreux points chauds et des risques de reprise assez importants», a déclaré à l'AFP, peu après le lever du soleil, le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, porte-parole des pompiers de l'Hérault.

Plus grand incendie de la saison

Sur les 600 pompiers déployés sur le terrain dimanche, «300 à 350 sont encore mobilisés et vont le rester toute la journée», a précisé M. Bonnafoux.

Selon la préfecture, cet incendie de Frontignan (24'000 habitants) est «le plus important de la saison dans le département» de l'Hérault.

Il s'agit même de l'un des incendies les plus importants de cette année en France, après les 600 hectares brûlés en juin dans le Var (sud-est) en juin, à Vidauban.

