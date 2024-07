Les autorités chinoises s'efforçaient samedi de maîtriser des inondations causées par la rupture d'une digue dans le centre de la Chine qui ont provoqué l'évacuation de plusieurs milliers d'habitants, selon des médias d'Etat.

Le ministère chargé des situations d'urgences a dépêché plus de 800 personnes, près de 150 véhicules et des dizaines de bateaux pour aider à colmater la brèche et participer aux opérations de secours. KEYSTONE

La brèche s'est ouverte vendredi après-midi dans un remblai sur la rive du lac Dongting, dans la province centrale du Hunan, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. La brèche de 226 mètres a contraint près de 6000 personnes à évacuer les zones avoisinantes, selon la chaîne de télévision publique CCTV. La chaîne a diffusé des images montrant l'eau du lac s'écoulant par une ouverture béante dans une digue, inondant les terres agricoles et atteignant les toits des maisons d'un village.

Des contrôles ont été imposés sur la circulation pour toutes les routes entrant et sortant de la région de Huarong, dans le Hunan, où vivent environ un demi-million de personnes, «en raison des besoins de prévention des inondations», a annoncé le centre de surveillance des routes du pays.

Le président Xi Jinping a exhorté les autorités à mettre tout en oeuvre pour sauver les vies et les biens de la population, selon Chine Nouvelle.

Le ministère chargé des situations d'urgences a dépêché plus de 800 personnes, près de 150 véhicules et des dizaines de bateaux pour aider à colmater la brèche et participer aux opérations de secours, indique la même source.

Pékin a aussi débloqué 540 millions de yuans (68,5 millions d'euros) pour financer les secours pour le Hunan et d'autres zones sinistrées, a rapporté CCTV, citant les ministères des Finances et des situations d'urgence.

La Chine connaît un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes, avec des inondations dans les régions centrales et méridionales, alors qu'une grande partie du Nord est frappée par des vagues de chaleur persistantes.

250'000 évacuations

Le géant asiatique est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, alimentent le réchauffement de la planète et rendent les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

Près d'un quart de million de personnes ont été évacuées cette semaine dans l'Est de la Chine, après des pluies abondantes qui ont fait gonfler le Yangtsé et d'autres fleuves, selon les médias d'État.

Le Hunan avait déjà été frappé par des inondations en montagne et des glissements de terrain meurtriers le mois dernier. Des inondations ont également fait 38 morts dans la province méridionale du Guangdong.

