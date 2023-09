Inquiétant : plusieurs pays réintroduisent des mesures sanitaires

Le coronavirus fait son grand retour cet été en raison de la prédominance du variant BA.2.86, plus communément appelé «Pirola». Par conséquent, le nombre d'infections augmente à nouveau en de nombreux endroits, y compris en Suisse. Israël est le premier pays à avoir réintroduit des mesures sanitaires pour inverser cette tendance inquiétante.

Le coronavirus fait son grand retour cet été (image d’illustration). KEYSTONE

Cette hausse soudaine des contaminations a rapidement attiré l'attention de la communauté scientifique. De ce fait, le variant «Pirola» est attentivement observée par l'OMS depuis deux semaines puisque de nombreux pays font face à une augmentation fulgurante des cas positifs. Plus inquiétant encore, le variant présente plus de 30 mutations sur son gène principal et est capable de contourner les défenses immunitaires.

En Israël, ce variant se propage rapidement. L’Etat hébreu est devenu le premier pays à réintroduire des mesures sanitaires. Ainsi, les personnes nouvellement admises dans les hôpitaux doivent à nouveau se soumettre à un test Covid, comme le rapporte le journal «Jüdische Allgemeine».

Le nombre de nouvelles infections lié au Covid-19 a massivement augmenté ces derniers temps, bien qu'il n'y ait pratiquement plus d'obligation de test. Le ministère de la santé s'inquiète plutôt de l'augmentation des cas graves.

Depuis environ deux semaines, le variant BA 2.86 est dans le viseur de l'OMS. L'organisation onusienne a expliqué qu’il était sous surveillance en raison du «nombre élevé de mutations sur son gène principal». L'agence américaine de contrôle des maladies (CDC) suit également cette évolution. Mais pour l'instant, «Pirola» n'est pas considéré comme inquiétant.

Tendance similaire en Suisse et en Allemagne

En Suisse, le nombre de cas de Covid-19 est également en hausse en raison de la prédominance de «Pirola». Comme il n'y a presque plus de tests, les autorités sanitaires se concentrent sur les analyses des eaux usées. Et selon celles-ci, la charge virale a récemment augmenté. Zurich a déjà réagi : les habitants de la ville peuvent à nouveau se faire tester gratuitement.

En Allemagne aussi, on observe une augmentation des infections. L’association allemande des médecins de famille a rappelé aux patients de «penser à une éventuelle infection au Covid-19 en cas de maladie». En outre, les épidémiologistes conseillent de faire des autotests.

«Pirola» commence aussi à tracasser certains politiciens outre-Rhin. «Il y a de plus en plus d'indications selon lesquelles la charge de travail dans le secteur de la santé pourrait à nouveau augmenter de manière significative en automne et en hiver en raison d’infections respiratoires aiguës», déclare par exemple le porte-parole du groupe parlementaire des Verts pour la politique sanitaire, Janosch Dahmen. Ce dernier recommande également le port du masque cet automne.