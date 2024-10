«J'aimerais me faire des amis»: le cri du coeur d'un jeune Suisse à Paris devient viral

Fraîchement installé à Paris, Serge, un Suisse de 20 ans, se sentait perdu et isolé dans la capitale. Souhaitant confier sa solitude, il publie une vidéo sur Tik Tok. Son cri du coeur, rapidement devenue viral, a ému des milliers d'internautes.

blue News Marc Schaller

Mercredi dernier, les larmes aux yeux, Serge confiait sur les réseaux sociaux son désarroi face à la difficulté de se faire des amis dans la capitale française: «Bonjour tout le monde. Je me présente, je m’appelle Serge, j’ai 20 ans et je viens d’arriver à Paris. Je me sens très seul et j’aimerais me faire des amis.»

Avant de poursuivre: «Je fais de la musique, de la photo, j'adore les années 60-70-80... C'est ridicule, mais je cherche juste des gens passionnés, gentils et qui sont prêts à être amis avec quelqu'un de nouveau. Je ne sais plus comment on se fait des amis, c'est horrible. Ça me manque d'être petit.»

Cet appel ne passe pas inaperçu. En l’espace de quelques jours, la vidéo est vue plus de deux millions de fois et reçoit des milliers de commentaires bienveillants.

Fort de ce soutien, le jeune Suisse a posté une nouvelle vidéo le lendemain pour remercier ceux qui l’ont contacté.

Puis, dans une troisième vidéo, l'étudiant décide de donner rendez-vous à tous ceux qui, comme lui, se sentent seuls. Le 12 octobre, il propose de se retrouver près du musée du Louvre à 14 heures. Contre toute attente, une soixantaine de personnes répondent à l’appel.

«Je ne m'attendais à rien en y allant avec mes écouteurs. Quand une vague de personnes est venue à ma rencontre, j'ai compris que des gens étaient vraiment venus», raconte-t-il à BFMTV le lendemain.

«Le vrai message, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas que malveillants. L'amour que j'ai reçu est incroyable», conclut-il.