Payot va fermer deux magasins Nature & Découverte fin janvier 2025, ceux de Genève Balexert et de Fribourg. IMAGO/Depositphotos

Les points forts du jour

IMMUNITÉ: La commission de l'immunité du Conseil national se prononce lundi sur une levée d'immunité de cinq parlementaires fédéraux UDC. Les conseillers nationaux Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) avaient eu une altercation avec des policiers fédéraux au palais fédéral lors d'une visite du président du Parlement ukrainien. Une plainte a été déposée.

Le ministère public bernois examine quant à lui si la campagne de l'UDC de l'an dernier comportant le slogan «nouvelle normalité?» a enfreint la norme anti-discrimination. Le sénateur Marco Chiesa (TI) et l'ancien député Peter Keller (NW) sont visés. Enfin, le conseiller national Andreas Glarner (AG) fait l'objet d'une procédure pénale suite à un message critique envers l'islam sur le réseau social X. La commission de l'immunité est composée de neuf membres, dont quatre UDC.

GENÈVE: Le procès d'un homme accusé d'escroquerie et de gestion déloyale aggravée s'ouvre lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Il est reproché au prévenu d'avoir grugé un membre de la famille royale saoudienne qui avait sa confiance et d'avoir détourné à son profit plusieurs millions de francs.

FOOTBALL: L'équipe suisse de football doit disputer lundi soir à Ténérife dès 20h45 son dernier match de la saison en Ligue des nations. Avec deux points en cinq matches et déjà promise à la dernière place et à la relégation en ligue B, la sélection helvétique dirigée par Murat Yakin doit affronter l'Espagne, championne d'Europe en titre.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 18 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour la prévention et la guérison de l'exploitation, des atteintes et des violences sexuelles visant les enfants. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

LIBRAIRIE: Payot, qui compte 13 librairies en Suisse romande et à Berne, va fermer deux magasins Nature & Découverte fin janvier 2025, ceux de Genève Balexert et de Fribourg, expliquent dans une interview au journal le Temps, Maud Poncé-Hubier et Bénédicte Kuchcinski, le duo qui a succédé à Pascal Vandenberghe à la tête de l'enseigne. Il ne restera plus que deux sites, à Lausanne et à Genève Rive Gauche: une dizaine de collaborateurs devraient être concernés par ces fermetures.

En début d'année, trois autres magasins Nature & Découvertes, à Sion, Vevey et Neuchâtel ont tiré le rideau. Une quinzaine de postes avaient été supprimés, mais certains collaborateurs ont pu poursuivre leur carrière au sein de Payot SA. En 2009, la décision d’implanter la franchise en Suisse romande avait été considérée comme une bonne affaire et une diversification intelligente à la seule vente des livres.

VIOLENCES CONJUGALES: Selon les cantons, les bracelets électroniques, qui doivent tenir les hommes violents éloignés de leur femme et de leurs enfants, sont encore peu utilisés dans les cas de violences conjugales, remarque la conseillère nationale Jessica Jaccoud (PS/VD) dans ArcInfo, le Nouvelliste et le Journal du Jura. Or cette mesure a été introduite dans le Code civil suisse en janvier 2022 (art. 28c). Pour la politicienne, «c'est inquiétant parce que pendant ce temps, le nombre de féminicides, lui reste stable.»

ENERGIE: La Confédération et les communes ont autorisé la première installation solaire privée sur une autoroute. Plus de 1200 modules photovoltaïques seront installés sur les murs antibruit de l'autoroute A15 de l'Oberland près de Wangen-Brütisellen ZH, écrit la Neue Zürcher Zeitung.

Ils devraient donc être réalisés au cours du premier semestre 2025. L'entreprise exploitante Lima Solar a obtenu le marché pour les parois antibruit dans les cantons de Zurich et de Schaffhouse.

POLICE: Selon le commandant de la police cantonale d'Argovie, Michael Leupold, 26 polices cantonales ne sont plus adaptées à notre époque. Dans un entretien avec l'Aargauer Zeitung, il s'est prononcé en faveur d'un seul centre de compétences.

Selon Michael Leupold, il serait judicieux de regrouper les compétences, par exemple en matière de surveillance des télécommunications ou d'enquêtes secrètes. «L'échange systématique de données entre les polices cantonales sera la première étape pour remédier au dysfonctionnement du système policier actuel», a-t-il déclaré à propos de la plateforme policière nationale en projet.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): décès de l'artiste Jeanne-Claude, épouse de Christo. Le couple est célèbre pour ses emballages monumentaux et ses projets à grande échelle. Les deux artistes sont nés le même jour, le 13 juin 1935.

- Il y a 20 ans (2004): la chambre des communes britannique interdit la traditionnelle chasse au renard en Angleterre et au Pays de Galles. Le recours au «Parliament Act» permet aux députés d'imposer leurs vues à la chambre des Lords qui combattait cette loi depuis sept ans.

- Il y a 30 ans (1994): décès du chanteur, comédien et chef d'orchestre américain Cab Calloway à l'âge de 86 ans ("Minnie the Moocher», «Blue Interlude"). Il était le précurseur du jazz be-bop dans les années 1930. Il a joué dans plusieurs films, dont les «Blues brothers».

- Il y a 30 ans (1994): l'Office européen des brevets accorde un brevet pour une tomate génétiquement modifiée «Flavr Savr», développée aux Etats-Unis. La tomate sans «gènes de boue» devait rester fraîche pendant deux semaines. Premier aliment génétiquement modifié à être commercialisé, elle n'a pas eu de succès.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de l'actrice américaine Chloe Sevigny ("Boys don't cry").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'architecte suisse Max Dudler. Il a conçu notamment la bibliothèque diocésaine de Münster (D) et le siège d'IBM à Zurich.

- Il y a 80 ans (1944): naissance du couturier allemand Wolfgang Joop.

Le dicton du jour

«Gelée de novembre, adieu l'herbe tendre».

